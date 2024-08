Hardworking Filipinos get cash rewards from content creators

MANILA, Philippines — Content creator Boss Toyo traveled in Northern Luzon for his quest to reward hardworking Filipinos through his "Masipag Van."

Together with other content creators such as Ava Mendez, Boss Toyo went to Tarlac and Tuguegarao to give away cash to those in need.

"Hindi mo kailangan maging santo o maging perpekto para magbigay ng tulong. Dahil walang gano'n,walang perpektong tao," Toyo wrote.

"Sobrang nakakatuwa nga na kabila kabila ang mga nagbibigay ng tulong. Sa mga content creator at negosyante na nagbbigay ng tulong maraming salamaat sa inyong lahat! Gawin lang ntin 'yun mga bagay na gusto natin!!" he added.

In Tarlac, Toyo gave away P10,000 to a "magtataho."

"Congrats Manong, well deserved. Sobrang sipag ni manong. For all season yan minsan after nya magtinda ng taho, makikita mo naman na nagtitinda sya ng binatog na mais. More or less 25 years ko na sya nakikita at syempre suki na din. Thanks Boss Toyo, God bless," a Facebook user in Tarlac said.

Toyo also met a poor family in Tuguegarao.

"First time ko nakakita ng gan'ung klaseng pamilya 'yun masasabi mo talagang nasa estado ng poorest of the poorest, 'yung pamilyang hindi nakapagaral tapos 'yong mga anak na may anak na din sa edad na 14 at karga karga 'yun anak nya dito makikita mo sa kanila na talagang eto pala 'yung sobrang hirap," he said.

"Kaya no'ng pauwi na ako iniisip ko bakit hindi na lang maging pantay pantay 'yung tipong wala ng nagugutom, 'yung lahat ay makakapagaral at 'yung mga sobrang yaman ay sana sakto na lang. Do'n naisip ko na libutin ang mga pinakamahirap na pamilya sa buong Pilipinas at makita nila ang kalagayan nila.

"Paglabas ng baby naming ni Loves Jhoy, ito agad ang gagawin ko kahit san lupalop pa ng Pilipinas pupuntahan ko!! Pangako!!"

Toyo also gave away relief goods in different barangays in Metro Manila during the onslaught of Typhoon "Carina."

