'Mabuhay ka!': Vice Ganda honors COVID-19 frontliner sister

I have always been proud of you. Pero ngayon nakakaiyak ang pagiging proud ko sayo. Araw araw natatakot ako para sa’yo. Pero araw araw mas ipinagmamalaki kita. Mula pa sa pagaaral ng Medisina hanggang ngayon na Doktor ka na ay kitang kita ko ang mga pagsasakripisyo mo. Dati sabi mo ang dahilan kaya gusto mong magdoktor kasi gusto mo lang alagaan ang lalamun at boses ko. Pero ngayon ang mundo na ang inaalagaan mo. Ang galing! Mabuhay ka! Patnubayan ka ng Diyos! Madlang People sya po ang Ate at kayamanan ko si Dra. Ma.Cristina B. Viceral.

A post shared by JoseMarieViceral / Vice Ganda (@praybeytbenjamin) on Apr 24, 2020 at 10:35pm PDT