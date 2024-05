Loisa Andalio apologizes for solo travelers remark

MANILA, Philippines — Kapamilya actress Loisa Andalio apologized for her controversial statement regarding solo travelers.

In a report by ABS-CBN News, Loisa clarified her statement.

"Medyo bitin talaga 'yung interview na 'yun. Ang opinyon ko du'n parang for me, kung ako mag-so-solo travel grabe siguro 'yung pinagdadaanan ko para umabot ako sa mag-solo na lang kasi ako 'yung personality ko gusto ko kasama si Ronnie (Alonte) or 'yung friends or 'yung family," she said.

"Hindi ko nilalahat, sa akin lang 'yun. Kung na misinterpret ng iba, sorry, opinion ko 'yun. May opinion din sila nirerespeto ko rin,” she added.

Loisa received criticism after she said that solo travelers are so lonely.

“Minsan kasi, ang ano lang, hindi ko maintindihan 'yung mga tao na nagso-solo travel. Parang ang lungkot, kasi, sino 'yung kabatuhan mo na 'ang ganda ng view?'," she said.

“Grabe 'yung pinagdadaanan talaga siguro nila para gusto nilang magiging solo na lang," she added.

