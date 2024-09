SB19 reveals biggest investment to date

MANILA, Philippines — SB19 held a fan meet in a Manila mall last Saturday for McDonald’s Chicken, which had some wondering: Is the Pinoy pop group’s net worth now also “bigger and better” like the fried chicken they are endorsing?

When asked in a group interview, including Philstar.com, of what has been their biggest investment so far, Stell said, “building,” referring to their company, 1Z Entertainment, and its office.

“Siguro, ‘yung 1Z po ‘yung pinaka biggest investment namin – nakapagpatayo kami ng sarili naming kumpanya,” added Josh.

“At inaalagaan namin ‘yung mga tao namin. May safe space na po ‘yung mga empleyado namin. Dati, lalo na nu’ng pandemic, pahirapan po – may mga work from home, kung saan-saan lang nagwowork. Ngayon po, proud po kami sabihin na mayroon kaming safe space.”

More than just their estates, the team considers their contribution to the music industry as their biggest assets.

“S’yempre po, nu’ng tinataguyod palang po namin (ang SB19), hindi pa po gaanong nakikilala ang P-pop dati. Medyo mahirap pa rin po talaga, lalo na nu’ng mga early days, kung mapapanood n’yo po ‘yung mga interviews namin, parang lagi kaming kinukwestiyon, ‘Pa’no n’yo ipakikilala ang P-pop?’,” Josh recalled.

“Pero parang ngayon, hindi na namin s’ya kailangang ipakilala. As in kahit saan po kami magpunta, parang alam na alam na ng tao lahat at marami na rin pong mga successful na mga grupo ngayon kaya masayang masaya na kami na ganu’n na ‘yung narating namin – nalaman namin na para sa isang pinilit namin itaguyod, nagbubunga na po.”