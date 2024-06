Arnold Clavio begins therapy after suffering from stroke

MANILA, Philippines — GMA-7 broadcaster Arnold Clavio began his therapy after suffering from hemorrhagic stroke.

In his Instagram account, Arnold posted a video of him in the hospital.

"June 14,2024, tatlong araw matapos na makaranas ako ng HEMORRHAGIC STROKE, nagpasya ang medical team ng @stlukesmedicalcenter na mula sa Acute Stroke Unit (ASU) ay ilipat na ako sa regular room," he said.

“'The worst is over,' sabi nga ni Dr. Vincent Valencia, cardiologist. Ang sarap pakinggan pero it is not yet over. Mahaba-haba ang laban na ito," he added.

Arnold's doctor said that he needed a six-week rest to gain his full strength.

"Kaya pagbaba ko sa regular room, sa pangunguna ni Dr. Lyde Alday-Magpantay, espesyalista sa Physica Medicine and Rehabilitation, sinumulan ang aking therapy.

"Kabilang dito ang mga maliliit na pagkilos sa mga braso, kamay, binti at paa.

"Dahil sa pagdurugo ng kaliwang bahagi ng aking utak, dulot ng altapresyon, naging mahina ang kanang bahagi ng aking katawan. Sinubukan kong humakbang pero umiikot ang aking paligid at muntik-muntikan ako na mabuwal. Wala pa rin akong balanse.

"Kailangan ding maibaba pa ang aking blood pressure at sugar para di na maulit ang pagputok sa aking utak. Kaya sinimulan na rin ang akong turukan ng insulin at mga gamot sa blood pressure at pagbaba ng cholesterol."

Arnold thanked his family, friends and fans for the support and reminded everyone to have their blood pressure checked.

"Maraming salamat sa inyong pagmamahal at mga panalangin. Malalagpasan ko ito sa inyong tulong at suporta," he said.

"Sana ang aking kuwento ay makapagligtas ng maraming buhay. Tandaan, 'mas ligtas ang madalas' na pag-checkup ng inyong blood pressure. Uulitin ko, feeling ok does not mean your ok. Listen to your body," he added.

RELATED: 'Walang bahong hindi lalabas': Sarah Balabagan claims Arnold Clavio is father of first born