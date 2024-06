'The most beautiful girl': Nadia Montenegro introduces alleged daughter with Baron Geisler

Screenshot via OrangeMagTV, Turnkey Studios via Nadia Montenegro's Instagram

MANILA, Philippines — Actress Nadia Montenegro opened up about her alleged daughter with actor Baron Geisler.

In Julius Babao's YouTube channel, the host asked Nadia, "Let's talk about the issue na pinaguusapan sa social media. Mayroon kang anak na hindi anak ni Boy (Asistio). Anong kwento nito?"

Nadia didn't name Baron as the father, but the actor's picture was flashed on the screen.

“'Yung mga nangyari sa buhay ko before, in the past — siguro umabot sa 17, 18 years na naitago ko — hindi ko ito itinago sa mga taong dapat nakakaalam. Hindi ko rin ito itinago sa mga mahal ko sa buhay. Hindi ko itinago sa anak ko. Hindi ko itinago kay Boy," Nadia said.

"In fact, all these years, it was so difficult for people to understand. 'Bakit okay sila? Bakit nagtagal sila ni Boy? Bakit sila okay ng mga anak niya kung may ganito?' Common sense, guys, sa tingin ninyo, hindi ko inayos ito? Tingin ninyo, hindi ko pinlano ito? Tingin ninyo, hindi ko pinroblema ito?

"Buhay ko ito. Buhay ng anak ko. Pangalan ng asawa ko. Pangalan ko. But I don’t think I owe anyone an explanation kung anuman ang ginawa ko sa buhay ko. Napatawad ako ng Panginoon. Maayos namayapa si Boy na okay kami. Maayos ang mga anak ko, sa pagkakaintindi ko. Wala akong pinagsinungalingan sa pamilya ko."

Nadia described her daughter Sophia as the "most beautiful girl" and God's "biggest blessing."

"She’s the most beautiful girl na pinalaki ko siya, punumpuno ng pagmamahal. Punumpuno ng respeto sa tatay niya, si Boy, sa nagbigay ng pangalan sa kanya, sa nagpaaral sa kanya, sa nagmahal sa kanya.

"Walang pupuwedeng magkuwestiyon outside our circle. I am not unfazed, wala akong pakialam sa kanila. Basta ako, kung nasaan ako ngayon, dahil sa hirap ko, dahil sa hiningi ko na patawad sa Panginoon...

"At ramdam na ramdam ko na ibinibigay Niya sa akin ang laya. My freedom. Nu'ng nangyari 'yan, nu'ng nag-trending, kalmado lang kami sa bahay."

Julius then asked Nadia if Sophia wants a communication or relationship with her biological father.

“As of now, hindi. Isang beses pa lamang sila nagkita, biglang in-announce na agad. So, asan d'un ang intensiyon mo?" Nadia said.

"Magkaroon ng relationship o gusto mo lang ang views? Gusto mong mapag-usapan o gusto mong mag-promote? Ilagay mo sa tama kung ano ang intensiyon mo kasi ramdam na ramdam ko, ayaw na ng anak ko. And give me a reason why. Are you even worth it? To be called a dad?" she added.

Baron recently revealed that he has an older daughter while promoting his film "Dearly Beloved." — Video from Julius Babao YouTube channel

