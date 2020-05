ABS-CBN shutdown: Daniel Padilla leaves strong message for NTC

MANILA, Philippines — Alongside reel and real-life love interest Kathryn Bernardo, Kapamilya actor Daniel Padilla broke his silence on the ABS-CBN shutdown issue, saying that instead of fighting as one against the novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic, Filipinos are divided because of different opinions.

In his Instagram account, Daniel posted a video of his statement, captioning it with “#LabanKapamilya.”

“Nakakalungkot ho ang nangyayari ngayon. Nakakalungkot na dapat nagkakaisa tayo at may hinaharap tayong pandemya, ay nalilihis ang usapan at nagkakawatak-watak pa tayong mga Pilipino dahil sa pagkakaiba ng opinyon,” Daniel began his statement.

“Bilang Pilipino, tungkulin natin na maging mapagmatyag. Karapatan natin ang magsalita. Pero kasama ng karapatan na ‘yan ay responsibilidad — responsibilidad na siguraduhin na ang sinasabi natin ay tama at higit sa lahat ay makatao,” he added.

Daniel was also saddened with what happened to other ABS-CBN celebrities who got bashed for speaking their minds for their home network.

“Nakakadismaya hong makita na ang ibang mga kasamahan namin sa industriya na piniling magsalita ay iniinsulto. Wala naman ho silang ibang layunin kundi muling magbukas ang ABS-CBN. Ang gusto lang naman ho nila ay mapawi ang takot na nararamdaman ng mga empleyado na maaaring mawalan ng trabaho,” he said.

Apart from respecting each other's opinion, Daniel also asked the public to be sensitive to those who lost their jobs due to the shutdown.

“Sa lahat ng mga pumupuna, nagsasalita, alam ko ho magkakaiba tayo ng opinyon. Alam ko na kung anuman ang halaga sa amin ng ABS-CBN ay maaaring hindi iyon ang halaga nito sa inyo. Pero sana ho huwag tayong makalimot na rumespeto sa pinagdadaanan ng iba,” he said.

“Meron ho tayong mas malaking hinaharap ngayon, at iyon po ay ang pandemya. Ituon po natin ang lahat ng meron tayo para tiyakin ang kaligtasan ng bawat Pilipino,” he added.

The “The Hows of Us” star also has a message to the National Telecommunications Commission (NTC), which issued the cease and desist order to stop the network from broadcasting on-air.

“Sa NTC, mga kapatid, sana ho ‘yung mga ginagawa niyong desisyon ay hindi lang para sa interes ng ilan. Sana ho ang desisyon na ginagawa ninyo ay para sa mas ikabubuti ng mas marami,” Daniel said.

The matinee idol also has a message for his fellowmen.

“Higit sa lahat, sa mga kapwa ko Pilipino, huwag ho nating talikuran ang pagiging makatao. Buksan ho natin ang mga puso natin para sa pinagdadaanan ng iba. At buksan natin ang mga mata natin para sa katotohanan. Mas mainim pa ang maging bulag kaysa sa nagbubulag-bulagan,” he said.

He ended his video with “Daniel Padilla po, tao, Pilipino. Laban, Kapamilya.”

