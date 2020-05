ABS-CBN shutdown: Kathryn Bernardo talks politics for first time since 2016

MANILA, Philippines — Kapamilya actress Kathryn Bernardo broke her silence on the ABS-CBN shutdown issue.

In her Instagram account, the "Blockbuster Queen" for the second straight year posted a video on why she defends her home network.

She began her video by saying she wanted to refrain from posting or speaking about politics ever since she got bashed in 2016 for supporting then presidentiable Mar Roxas.

“Alam ko po na marami sa inyo na may alam na matagal ko pong piniling manahimik. Bakit? Kagaya po ing iba sa inyo, natakot po ako. Kasi nu'ng huling beses ko po na ginamit ko 'yung platfrom ko sa usaping politika, hindi naging maganda 'yung nangyari. Naging traumatic po 'yung experience ko no'n,” she said.

But for her, it’s time to break her silence on the issues that matter.

“Pero ngayon nandito po ako kasi pakiramdam ko kasi kailangan. Pakiramdam ko, kahit wala mang kasiguraduhan marinig 'to, at least may ginawa ako. Pakiramdam ko kailangan kong maging boses ng iba. Kaya nandito ko, pinili kong magsalita kasi nag patong-patong na 'yung mga dahilan,” she said.

“Kaya nandito po kami kasi responsibilidad naming makaramdam para maging boses ng mga taong hindi mapakinggan. Kasi kung 'di kami magsasalita, sino pong magsasalita para sa kanila?” she added.

Kathryn, who stars in the blockbuster film “Hello Love Goodbye,” said that she will use a line from the film so she can be better understood.

“Meron po akong isang linya doon sa movie na nagawa ko no'ng hulin, ang sinabi do'n, 'Ang choice para lang sa may pera.' Noong isang buwan po akong namuhay sa Hong Kong, doon ko po napatunayan at doon ko lalong nakita kung gaano kahirap 'yung buhay,” Kathryn shared.

According to her, ABS-CBN's shutdown means that more Filipino families would have to look for more ways to lessen the novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) burden.

“Tapos 'yun pong pagkashutdown ng ABS-CBN, sa ginawa nilang 'yon, mas binawasan pa nating 'yung pagpipilian ng mga kababayan natin. Alam po natin na maraming lugar sa Pilipinas ang channel na meron sila ang nasasagap lang nila ay ABS-CBN. Sa panahon po n ngayon ng pandemya na kailanga natin ng impormasyon maya't maya, alam po natin kung gaano kaimportanye ang news, ang pagkukunan ng impormasyon,” she said.

“Sa hinaharap po natin ngayon, alam natin kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ng lahat. Na 'yong tanging naspapasaya sa kanila o 'yung isa sa mga bagay na nagpapasaya sa kanila, 'yung inaabangan nila sa panonood pati po 'yon naalis sa kanila,” she added.

Instead of bashing each other, Kathryn asked her fellowmen to help each other during the ongoing COVID-19 pandemic.

“Ito yung panahon na dapat magtulong tulong tayo. Kaya nanawagan ako sa mga tao na may access sa impormasyon, sana alamin natin kung bakit namin pinaglalaban 'yom, kung bakit paulit-ulit naming sinasabi na walang nilabag na batas ang ABS-CBN,” she said.

“Sana matuto tayong makaramdam. Makaramdam para sa labing isang libong empleyado na nanganganib mawalan ng trabaho. Matuto tayong makaramdam sa ilang milyong Pilipinong nawalan ng libreng access sa impormasyon at libangan. Huwag po nating palalain ang inequality. Ang choice, hindi lang 'yan dapat sa may pera. Magtulungan tayo,” she added.

