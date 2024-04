Willie Revillame officially returns to TV5

MANILA, Philippines — TV host Willie Revillame has officially returned to TV5 for a new "joint venture."

During the contract signing last Friday, Willie said he will work hard for his second stint with TV5.

"Para lang akong OFW... kung saan ka may trabahong maayos at tanggap ka, doon mo pagbubutihan," he said.

"No bitterness, no hatred in my heart. Marami nang nasabi na kung anu-ano, pero sa akin, natural iyon, kasama sa buhay yan," he added.

He also thanked GMA-7 for retaining his social media accounts.

"May mga desisyon ka sa buhay na, may utang na loob ka, gagawin mo. Hindi nila pinagkait sa akin 'yung 24 million subscribers ng Facebook at YouTube, maraming salamat sa GMA," he said.

TV5 also announced that Willie will also serve as creative director for the undisclosed joint venture.

"Hindi lang 'yung bagong programa ko ang mahalaga, even TV5, kung ano 'yung maitutulong ko — creativity, ideas — kahit walang bayad, I'm willing to do that for TV5," Willie said.

"Ang pagdating ko dito, hindi para sa akin, para sa mga kababayan nating naghahanap ng saya, ligaya at pag-asa at magiging parte po ako n'yan dito sa TV5," he added.

