Angelica Panganiban recovering after undergoing 2nd hip surgery due to 'bone death'

MANILA, Philippines — Kapamilya actress Angelica Panganiban underwent another hip surgery for her Avascular Necrosis.

In her latest YouTube vlog, Angelica explained why she went to surgery again after a successful operation last July.

"After a month kong nag-bed rest, after a month noong surgery, bumalik kami sa doctor. Ako ang nakakaramdam, of course, and I am explaining na walang nangyari, kung tutuusin mas sumama ang pakiramdam ko. Sabi ng doktor, tiisin ko na lang. Hanggang bigyan ko pa ang sarili ko ng mga five years bago ako mag-hip replacement," Angelica said.

"Hindi ko kayang tiisin. Alam mo 'yon, defeated ka na nga eh talo ka na sa sakit mo then ihihiga ko lang, hihiga lang ako ng five years? Like hahayaan ko lang lumaki ang anak ko na pinapanood ko lang siyang maglaro and never niya akong nakalaro na pwede naman, may paraan naman.

"Kasi kung walang paraan at 'yun na talaga 'yung situation ko, then I have no choice. But kung may paraan, 'yon ang hindi ko matatanggap."

The actress said that she looked for another way to solve her health woes after her mom suddenly passed away.

"Hindi ako papayag na may mangyari sa akin na ang dami kong regrets, ang dami kong sana sa buhay," Panganiban added, who then decided to find experts on hip replacement until she underwent another surgery.

"Siguro ang takeaway ko rito ay listen to your body. Walang ibang mas nakakaalam nang nararamdaman mo kung hindi ikaw. Kung ano ang sa tingin mong tama, you have to fight for it," she added.

Angelica said that her second surgery did very well.

"Nakakagulat kasi right after my surgery, within five hours, nakalakad ako. Of course masakit siya, ikaw ba naman tanggalan ng buto sa balakang, 'di ba? Pero 'yung sakit niya is sore kasi bugbog na bugbog lang ang pakiramdam.

"Kung may iba pa akong nararamdamang pain like 'yung Avascular Necrosis pain, nawala talaga 'yon on my left side. So 'yung right ko naman eto, siyempre nag-work 'yung core decompression kasi hindi pa siya stage 3.

"Naiiyak ako. Happy, wala ng sakit eh."

Angelica underwent operation because of Avascular Necrosis or bone death. — Video from The Homans YouTube channel

