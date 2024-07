Angelica Panganiban undergoes surgery due to 'bone death'

MANILA, Philippines — Actress Angelica Panganiban underwent a successful hip surgery in St. Luke's Medical Center.

In her family's YouTube channel, Angelica thanked her husband Gregg Homan for taking care of her.

“Hi guys! It’s been a week since we had our surgery journey! We feel a bit anxious about it, but yeah, through prayers from our families and friends nalagpasan namin!" she said.

"I’d also like to acknowledge my very good husband na grabe ang pag aalaga! Thanks hon, alam mo na ‘yun. First time na pareho kaming wala ni Gregg. We missed our Baby Amila,” she added.

Angelica showed the procedure she went through before the surgery.

“Good morning it’s now day 2 na nasa hospital ako marami-rami na akong nagawang lab test and scans, nag 2D echo na ako, ECG, para sa heart para lang ma-clear ako, na blood test na rin ako but may mga uulitin lang, so, naka-fasting ako.

“Nagkandaiyak-iyak na ako kagabi dahil first time naming mag-spent ng night ni Gregg na hindi kasama si Bean. Napaka-unusual lang na both are together but hindi namin kasama ‘yung daughter namin.

“Kahit gaano kaganda ang ospital basta ospital nakaka-down pa rin ng pakiramdam. Nakaka-miss naman talaga ‘yung anak ko dahil gabi-gabi ko siyang katabi tapos bigla akong walang katabi,” sey ng aktres na siya mismo ang kumukha sa sarili."

Angelica said that she's more excited for the surgery than scared, hoping it would end her chronic pain for the past two years.

The surgery last for seven hours.

“Hi, nasa recovery room ako, nanghihina at sobrang sakit! Hindi ko ma-explain ang sakit.

“Damang-dama ko pa ‘yung maga ng legs ko, so medyo nakaka-praning na sana hindi niya tamaan kapag na-excite siya sa akin kasi dito sa ospital medyo naiiwas pa namin, ewan ko lang sa bahay kung paano magiging sistema namin.

“’Yung pain levels ko naman, maluwag ‘yung balakang ko, may ginhawa na akong naramdaman finally. Siyempre masakit ‘yung pain from surgery, masakit ‘yung mga muscles ko pero it’s getting better every day.

“Low dosage na rin ‘yung mga pain reliever na iniinom ko, oral na ‘yung mga gamot na iniinom ko wala na ‘yung mga medyo nakakahilong gamot. Hopefully maka-recover kaagad pero three weeks akong ibe- bedrest, so, tingnan natin.”

Angelica underwent operation because of Avascular Necrosis or bone death. —Video from The Homans YouTube channel

