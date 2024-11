AiAi delas Alas feels there's 3rd party involved in breakup with husband Gerald Sibayan

MANILA, Philippines — Comedienne AiAi delas Alas confirmed that she and husband Gerald Sibayan have broken up.

In her interview with Boy Abunda on "Fast Talk With Boy Abunda," AiAi said that Gerald broke up with her through text message on October 14.

“Oo, hiwalay na kami. Sinabi niya na gusto niya magkaanak, hindi na siya happy,” AiAi said.

“Medyo confused ako, shocked. 'Bakit ngayong oras na ito? Sana hinintay mo muna akong makauwi sa Amerika.' Maraming bakit," she added.

AiAi said that they never had an intense argument in the past so she's confused on what's happening.

"In fairness, wala naman talaga kaming pinag-aawayan. Actually, sa buong [panahon] ng pagsasama namin, bilang sa daliri 'yung... discussion nga, e, hindi away. So, parang nagulat ako.

“Why ngayon? Anong meron sa October? Anong meron sa araw na ito? Bakit madaling-araw dito [sa Pilipinas]? Sumasagot ako sa chat niya, pero nag-sink sa akin nu'ng umaga na.

"Siyempre, initial reaction ng asawa, nagalit muna ako. Sini-sink ko muna, ano ba itong nangyari?"

AiAi said that she has a hunch that there's a third party involved in the breakup.

“Aahhh, bilang asawa, 'di ba ang mga asawa malalakas ang [pakiramdam]? Ako, ramdam ko meron. Ramdam ko. Gut feel. Pero it doesn’t matter kung meron o wala. Kasi nu'ng sinabi niya na firm na siya sa decision, wala na naman akong ilalaban, 'di ba?" AiAi said.

“Kapag lumaban pa kasi ako, kunyari nag-stay ako, alam ko naman ang magiging ending. 'Yung dignity at self-worth ko, mawawala na 'yon. Nagtira naman ako kasi alam ko na mangyayari uli 'yon. Kasi nu;ng 2019, nag-cheat na rin siya noon," she added.

