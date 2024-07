'Maawa kayo sa akin': Willie Revillame blasts staff on air

Willie Revillame showing the COC he did not file

MANILA, Philippines — TV host Willie Revillame blasted his staff on air recently, just a few days after the launch of his new TV5 show "Wil To Win."

Willie asked his staff to have pity on him as he is doing almost everything in the show.

"Naiintindihan niyo ba ako kung bakit ako nagagalit? ‘Yan po ang problema ‘pag hindi alam ang ginagawa sa show. Ako lahat ang nananagot,” Revillame said. “Tapos sasabihin niyo mayabang na naman, bina-bash niyo ako — kasi pinapaganda ko ang programa,” he said.

“Nire-rehearse namin ito ha. 'Pag ni-rehearse, nagkakamali pa rin kami — bakit?… Gusto ko lang ipaliwanag kasi ako ang nagiging kawawa, arogante at mayabang sa show na ito.

“Maawa kayo sa akin. Lahat ako ang nag-iisip para sa inyo.”

Willie chose not to continue a segment because they did not have enough time due to delays.

“Diyos ko, aatakihin ako sa inyo dito… Napakaswerte ko ngayong araw na ito. Bukas naka-dextrose ako,” he said.

“Maawa kayo sa akin. Nahihirapan na ako sa show na ‘to. Ako lahat,” he stated. “Tapos ako ang naba-bash ‘pag nagagalit ako sa ere.”

RELATED: Willie Revillame to hold daily Facebook Live show leading to TV5 comeback