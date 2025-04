Brother defends Dennis Padilla for ranting as mere guest, not father of the bride, at Claudia Barretto's wedding

MANILA, Philippines — Comedian Gene Padilla defended his brother Dennis Padilla's rant regarding the wedding of Dennis' daughter Claudia Barretto to Basti Lorenzo.

In a now deleted post, Dennis said that he became a visitor to the wedding and not the father of the bride.

"NABUDOL NYO AKO! FATHER OF THE BRIDE NAGING VISITOR. GALING NYO!" Dennis wrote.

In his Facebook post, Gene narrated what happened to Dennis at the wedding.

"Ngayon lang po ako magsasalita...by 1PM nasa church na po ako... galing Bulacan going to Alabang... simama po namin 5 am gumising na excited same kay kuya Dennis Padilla para sa kasal ng anak niya," Gene said.

"Ngayon lang ako nakawitness ng kasal na di part ng program ang ama ng bride... sa aga namin d'un... na nand'un mga event organizer wala man lang nagsabi na 'di siya part ng program... 'di kasama sa entourage na maglalakad sa gitna papuntang harapan ng altar," he added.

Gene said that Dennis turned emotional upon knowing that he had no role in the wedding.

"Nagtanong kami kung sa'n uupo ang nanay namin ang sabi kahit saan d'un at 'yung ama d'un na lang DAW sa tumabi sa mga ninong... kaya kami ni kuya Dennis pumunta na lamang sa likuran...

"Napaluha at napaiyak si kuya sa mga nangyari... kaya sabi ko umuwi na tayo after ng simbahan at papicture na lang sa kinasal...

"Naawa din ako sa nanay ko kasi naiyak na rin... naramdaman ko 'yung sakit na naramdaman ng kapatid at nanay ko dahil ama din ako..."

Gene also had a message to Dennis' children and to their mom, Marjorie Barretto.

"Ang tagal na panahon na nanunuyo at nahingi ng atensyon ama niyo sa inyo mga anak... 'yan ba itinanim ng mga nakapaligid sa inyo....

"Puro kayo karangyaan at kasikatan... sa inyo na lahat 'yan... sanay kami sa hirap at 'di talaga kami nababagay sa inyo...

"Pero pinag kaiba batin 'yung puso namin at dignidad 'di niyo kaya pantayan... kahit magtanong kayo sa ibang magulang tama ba o mali ang ginawa niyo sa tatay niyo???"

RELATED: Claudia Barretto marries long-time boyfriend Basti Lorenzo