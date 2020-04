Sharon Cuneta honors all Darnas fighting COVID-19

MANILA, Philippines — “Megastar” Sharon Cuneta recently paid tribute to the actresses who played superheroes onscreen and are now helping the public battle the novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) crisis.

In her Instagram account, Sharon posted the photos of Darna actresses Angel Locsin, Marian Rivera, Regine Velasquez, Vilma Santos and “Krystala” Judy Ann Santos.

“Your two Darnas love you, our FRONTLINERS! Maraming salamat po!” Sharon captioned the photo of her with Angel, who spearheads a project providing tents as temporary shelters for COVID-19 frontliners.

The “Megastar” also saluted Marian, who is helping the frontliners with her home-cooked meals.

“Heto pa ang isa niyong Darna! Nagluluto at nagpapack ng menudo and rice for our Frontliners! Inaanak ko pa sa Kasal yan!,” Sharon said of Marian.

“At heto pa isang Darna! Ang kapatid ko, my NANA! Tatahi-tahimik lang yan pero may tents din siyang nabigay sa cause ni Darna Angel. At sinama pa si DING na itago na lang natin sa initials na Ogie Alcasid! Hahaha! Mabuhay ang mga DARNA!!! MABUHAY ANG FRONTLINERS!!!” Sharon said about Regine.

Although Judy Ann has not yet played Darna, Sharon also extended her gratitude for Judy Ann, who has been cooking meals for frontliners.

“Heto pa ang isang super heroine na Pinay! Huwag kalilimutan ang kalde-kaldero kung magluto ng adobo at kung ano-ano pa para sa ating minamahal na mga Frontliners - ang orig. kong kapatid na si Judai - Ms. Judy Ann Santos-Agoncillo! Kahit bumabagsak na sa pagod, kundi nagluluto at nagbubuhat ng kalderong giant, gumagawa naman ng acrylic masks! Mabuhay ka, KRYSTALA!!!” Sharon wrote.

Sharon also posted the photo of Vilma wearing the iconic Darna costume, saying that Vilma is her first Darna.

“May mga nauna nang Darna sa kanya. Pero SIYA ang Darna na kinalakihan at minahal ko. Napakablessed ko lang minahal din niya ako! Di ko akalain maging artista rin ako at makilala at maging kaibigan ko ang isa sa pinaka-iidolo ko. Napakalayo mo man dalawin at makita ngayon Ate Vi ko (dahil matrapik! Pagdating ko sayo baka nakapagbirthday na ako ng dalawa!), ikaw ang orig kong Darna,” Sharon said.

“I miss and love you, Ate! Alam ko busy ka sa pagtulong kahit di nakikita kasi ganun ka din eh! Please keep safe and healthy. God bless you and the family always! Hope to see you soon!”