'Hindi ako perpektong ina': Angelica Yulo apologizes to son Carlos

MANILA, Philippines — Angelica Yulo, the mother of Olympic gold medalist Carlos Yulo, turned emotional as she apologized to her son.

In a press conference earlier, Angelica was accompanied by her legal counsel Raymond Fortun. She said that she is speaking up since their family issues have become the talk of the town when they should have been addressed privately.

“Ang aking huling pananalita hinggil sa giriian sa aming pamilya at ng panig ng anak ko, kasama ang GF (girlfriend) niyang si Chloe San Jose.

“Umabot na kasi ito sa nakakaalarmang sitwasyon dahil buong sambayanan ay alam na at nakaabang na sa mga susunod na salita ng bawat isa kung kailan dapat na ang ganitong hindi pagkakaunawaan ay mananatiling pribado at inaayos sa personal na paraan,” Angelica began her statement.

Angelica admitted that she is not a perfect mother but she has nothing against her son. She said she only hopes for the best for her son and that she was hurt because her son no longer listens to her guidance.

“Hindi ako perpektong ina at alam ng Diyos na hindi ka rin perpektong anak at walang perpektong pamilya. Walang hangad ang isang ina kundi ang ikabubuti ng kanyang anak at sa bawat miyembro ng pamilya," she said.

“Sa paraan ng marahas, maingay, sana ay maunawaan mo na ang intensiyon ko ay malinis. Ako ay isang ina na nasaktan dahil ang mabait na anak na pinalaki ko ng maayos at mabuting tao ay hindi na nakikinig sa mga paggabay ng magulang," she added.

Angelica said that she hopes to reconcile with Carlos, saying that her son will always be welcome in their home no matter his financial situation.

“Kung mali man ang naging pagpuna ko sa mga ginawa mo ay humihingi ako na patawad dahil nanay lang ako na nag-aalala. Matanda ka na at kaya mo nang mag-desisyon para sa sarili mo.

“Bukas ang ating tahanan, may pera ka man o wala, bukas ang pintuan kung nanaisin mong bumalik sa amin.

“Hindi na pwedeng bawiin ang nasabi, ang amin lang handa na ako at ang papa mo na mag-usap tayo na bukas ang loob anumang oras na handa ka pag-uwi mo upang maayos ito."

She said that she wanted to set aside the issue as she reiterates her apology.

“Hindi kailangan ng ibang tao na malaman ang mga alitan dahil hindi nila alam ang buong kuwento at hindi nila alam lubos na nauunawaan. Gayunpaman, humihingi ako ng patawad sa iyo at sa sambayanan sa mga nasabi ko sa interview.

“Pagod at puyat ako sa panonood sa iyo, hindi makatulog sa tuwa kahit tapos na ang iyong laban. Hindi ako nakapag-isip nang mabuti, nirapido ako ng tanong ng mga reporter.

“Patawad anak, naiintindihan ko kung iisipin ng iba na kaya lang ako nagsasalita ngayon ay dahil sa iyong tagumpay at kasaganaan. Ako ay nagsasalita para ilagay na sa katahimikan ang isyu.”

