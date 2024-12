'May isang kolokoy': John Arcilla reacts to Anthony Jennings, Maris Racal controversy

MANILA, Philippines — Award-winning actor John Arcilla gave his take on the controversy surrounding Anthony Jennings and Maris Racal.

In his Facebook account, John said he doesn’t want to judge because he has not finished reading the screenshots.

“Nagsisimula pa lang ako NAKARAMDAM NA AKO NG HIYA SA SARILI KO. (Ba't) ba ako nagbabasa ng isang private na convo? Sabihin (nang) OA, pero AWKWARD 'yung pakiramdam. Hindi ko napanindigang ITULOY magbasa,” he said.

"Hindi ko rin sinasabing mali ka kung tinapos mong magbasa, nilatagan ka ng ebidensiya, nag-imbestiga ka. Kanya kanyang choice lang naman,” he added.

John, however, said that he’s confused why Anthony didn’t delete the messages as requested by Maris.

“ITO LANG ANG HINDI KO MAINTINDIHAN: Bakit hindi binura? May mali eh. Anong Pakay? Parang may plano, parang may hindi magandang balak... Lahat naman tayo dumaan sa pagkabinata pero hindi ko ma-KUHA na habang may tino-torture kang GF dahil binigyan mo naman ng access sa CP mo (?) sa isang banda may ine-expose ka or may balak ka naman i-blackmail na isa pang babae (?),” John said.

“Parang nasa gitna ng PAG EXPOSE at kunwaring PAG GASLIGHT (?) Parang mayroong laro eh. SANA MALI AKO. Or gusto na ba kumalas sa gf di lang masabi? May hindi malinaw. Pero kung tama ako. May kabastusan ang motibo. Ibang klaseng mag-trip. May hindi rin sina-alang-alang yung 3rd party, bad trip din yon - pero tingin ko lang mukang may isang Kolokoy na nag take advantage ng LAHAT with confidence and a disguise of being Cool? YUN LANG,” he added.

RELATED: 'Paglilingkod o pagyaman?': John Arcilla questions celebrities entering politics