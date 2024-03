David Licauco amazed by Kathryn Bernardo's humility, wants to have project with her

MANILA, Philippines — Kapuso star David Licauco reacted to a viral photo with Kapamilya star Kathryn Bernardo.

In an exclusive online interview with Philstar.com, David admitted that he is a fan of Kathry. David said that he was first ashamed to ask the Kapamilya star to take a photo with him.

“Siya kasi yung finale sa Bench Fashion show. Nahihiya naman ako sa kanyang magpa-picture. 'Yung makeup artist ko yung talagang nagsabi na ‘uy picturan ko kayo.’ Ang daming nagpapa-picture sa kanya e. Parang ayoko nang dagdagan 'yung stress niya,” David said.

“Sasabihin ko nga sana sa kanya na lahat ng movies nila (Daniel Padilla) pinanood ko,” he added.

David said that he had a small talks with Kathryn and was amazed at how humble the blockbuster star is.

“Nong nakausap ko siya sandali nakita ko talaga na very humble niya na tao despite ng lahat ng nagawa na niya sa industriya. Madami na siya na-achieve so for her to be that humble. Noong nakausap ko siya sabi niya, ‘kinakabahan din ako e.’ Siyempre iisipin natin lahat na 'pag si Kathryn iyon hindi na siya kakabahan dahil baka sanay na siya, ang dami niya nang nagawa e. Dahil doon sa narinig ko na kinakabahan siya, nawala yung kaba ko ng konti kasi siya kinakabahan e,” David said.

When asked if he wants to have a project with Kathryn, David said “Oo naman, siyempre.”

“Yung mga ganyang bagay ayan yung mga dream e. Kasi from someone na sobrang fan, for me na makatrabaho siya, sa mga nagsasabi na sana magkatrabaho kami, very significant na yon sa akin. Siyempre fan ka nga e. It’s a dream of mine pero ayoko siyang isipin,” he said.

David said he wants to star with Kathryn in a romantic movie but any project with the actress will be a dream come true for him.

“Gusto ko talaga ng Star Cinema movie so magaling sila sa romantic. I also think na parang si Kathryn ayaw na niya yata niya or mas gusto niya yung roles na very challenging. Anything naman for me,” he said.

“Kung ano ang gusto niya, gusto ng management, producer. GMA ako, ABS siya. Hopefully mabigyan ng pagkakataon. Lahat naman ng artistang lalaki gustong maka-work si Kathryn. Mahaba-haba ang pila,” he added.

