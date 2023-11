Kathryn Bernardo, Daniel Padilla fans call out Ogie Diaz for being 'fake news peddler'

MANILA, Philippines — Veteran showbiz reporter Ogie Diaz trended online after fans of Kathryn Bernardo and Daniel Padilla, also known as KathNiels, called him out for being a "fake news peddler."

Ogie reported said on his YouTube channel that a source told him that Daniel and Andrea Brillantes are secretly seeing each other.

"Talagang pinag-uusapan sa social media 'yung ngang diumano ang hiwalayan ni Daniel at Kathryn na ang dahilan daw ay si..." Ogie said.

"Sino?" asked Mama Loi.

WATCH: Ogie Diaz talks about Kathryn Bernardo and Daniel Padilla in new vlog

"Eh siyempre hindi naman to confirmed ha. Kaya dapat marinig din natin ang panig nila. Kasi nili-link si Daniel kay Andrea Brillantes," Ogie answered.

"'Di ba nakakaloka," he added.

"Pero 'di ba, Nay, dati may mga ganon na chika?" asked Mama Loi again.

"Oo nga eh, hanggang ngayon 'di mamatay-matay," Ogie said.

"Hindi nga, na ang pinagselosan ni Kathryn ay si Andrea Brillantes. Na may nag-chika pa sa akin na nagkikita ng lihim o pasikretong nagkikita si Daniel at si Andrea..." he further said.

"Sabi ko lumang tao si Daniel eh at medyo may pagka-conservative 'yon...kasi talagang grabe niyang mahal si Kathryn..."

Ogie was called out by KathNiels after he published the video on YouTube.

"Ogie Diaz Fake News Peddler" was one of the top trending topics on X, formerly Twitter, yesterday.

On X, the handle @ogiediaz with several verified followers, commented about the latest issue. "May naibalita lang kami na sinabi naman namin na di pa confirmed at sana di totoo, fake news peddler na raw kami. So pag tama ba kami, sasabitan nyo kami ng medalya?" — Video from Ogie Diaz YouTube channel

May naibalita lang kami na sinabi naman namin na di pa confirmed at sana di totoo, fake news peddler na raw kami. So pag tama ba kami, sasabitan nyo kami ng medalya? — ogie diaz (@ogiediaz) November 9, 2023

