Wilbert Tolentino quits as Herlene Budol's manager

MANILA, Philippines — Content creator Wilbert Tolentino has resigned as Kapuso actress Herlene Budol's manager.

In a lengthy Facebook post, Wilbert said he quit to focus on his health and his child.

"Ako po ay opisyal ng magbibitiw bilang Talent Manager ni Herlene Hipon Budol effective July 31, 2023. Sa loob ng isa’t kalahating taon, tumayo akong pangalawang magulang niya, sa kanyang karera at tinuring ko siyang para ko na rin anak.

"Mahirap man gawin, halos matagal ko din pinagisipan. Subalit kailangan ko ng pagtuunan ng pansin ang aking kalusugan, at bigyan oras ang aking anak dahil una sa lahat tumatanda na si KaFreshness, at higit akong kailangan nya lalo't lumalaki na siya.

"Di lingid sa lahat, na bilang talent manager, ito ay ubos-oras na tungkulin. Kulang ang bente kwatrong oras sa isang araw para sa sarili kong buhay. Walang kapantay ang bawat hamon na aking naranasan, matupad lamang ang aking mga sinumpaang tungkulin para kay Herlene."

Wilbert believed that he has given so much for Herlene's career.

"Sa maikling panahon ng pag-aalaga ko kanya, marami na din kaming na-achieve, hindi lang sa buhay nya kungdi sa karera nya bilang beauty queen.

"Unang salang ko sa kanya sa Binibining Pilipinas 2022 ay naging 1st runner-up cya ka agad sa tulong ng Kagandahang Flores at buong KaFreshness glam team at dahil dyan marami ako nakuhang endorsement at proyekto para sa kanya at wala pong komisyon kahit magkano dahil un ang napapaloob sa aming kontrata at napagkasunduan bilang manager nya. Ngayun naman na kapapanalo lang nya bilang Miss Philippines Tourism 2023. Masaya ako para sa kanya dahil maka tungtong cya sa international stage sooner.

"Pagdating naman sa pag-aartista, Na bigyan ko naman eto ng isang malaking break sa tulong ng KaPuso Network na nagkaroon cya agad ng first lead role sa Magandang Dilag at mataas na ratings!"

Wilbert said that there are still many projects to come for Herlene.

"Marami pa (siyang) upcoming project na naisara ko para sa kanya hangang matapos ang taong 2023 ay magkakaroon cya ng TV commercial, billboard at makikita nyo soon sa lahat ng supermarket ang mukha ni Herlene na e lalaunch ang isang produkto sa last quarter ng taon.

"Masaya ako para kay Herlene dahil natulungan at natupad ko mga pangarap nya tulad ng bagong bahay, kotse at iba pang investment na e pundar po nya.



"Malayo pa ang mararating ni Herlene. Sana lang isapuso nya ang core value na itinuro ko sa kanya na COMMITMENT, PROFFESIONALISM and GRATITUDE. I am very optimistic na lalago pa ang karera nya and more endorsement, TV shows and movies to come!"

He thanked Herlene's fans and brands for trusting the comedienne-beauty queen.

"Gusto ko rin magpasalamat sa mga kumpanya nagtiwala sa amin ni Herlene at i-render ko ng maayos ang mga napagkasunduan at napirmahan namin ang mga kontrata," he said.

"Maraming salamat din sa GMA Network headed by Madam Anette Gozon at sa buong Sparkle Family. Ang KF Crown.Glory.Legacy headed by Direk Rodin Gilbert B. Flores. Ang KaFreshness Admin at sa mga followers ng mga KaFreshness, Kainutz, KaSquammy, KaHiponatics, at KaBudol na sumusupporta sa amin ni Herlene!"

