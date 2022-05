James Reid is Liza Soberano's new manager

James Reid and Liza Soberano at the 1st annual Gold Gala in LA

MANILA, Philippines — Talent manager Ogie Diaz revealed that James Reid is the new manager of his long-time talent Liza Soberano.

In his latest video blog on YouTube, Ogie said Liza informed him about the latest career move of the actress.

"Magalang naman 'yung bata, in fairness, at saka kilala mo naman ako; kapag happiness na ng tao ang concern, ibinibigay ko 'yan... Ang sini-save ko kasi ay 'yung friendship... Lagi ko ring sinasabi 'yan kay Liza na hindi mo rin dapat pinuputol ang tulay,” he said.

“At 'yun nga kasama roon sa mensahe niya sa akin na gusto niyang mag-try sa Hollywood. At siyempre hindi naman ako 'yung tipong alam ko rin 'yung hanggang Hollywood. Kumbaga hanggang dito lang ang kaalaman ko bilang manager," he added.

Ogie said he will cherish his relationship with Liza who’s been his talent for 11 years, especially her financial help for his daughter Miracle.

"Hindi na po masama ang 11 years na pagsasama, na nabuo na relasyon namin ng bata na ako 'yung pangalawang ama niya. Lagi kong sinasabi 'yung utang na loob ko sa batang 'yan ay napakalaki. Dahil 'yung mga kinita ko sa kanya ay doon din ako humugot para mabuhay ang anak ko na si Miracle. So doon ko hinugot 'yon,” Ogie said.

“'Yun man lang maisip ko para wala kang itatanim na sama ng loob sa bata. Wala kang bitbit, wala kang karga sa loob mo kasi doon man lang, timing na timing ang pagdating ni Liza sa buhay ko. In fairness sa bata, very grateful din siya, very thankful din siya sa akin dahil siyempre kumbaga eh magkatuwang naming binuo ang kanyang pangalan. Happy na ako," he added.

Ogie revealed James will handle Liza’s career that’s why they are in US together.

"Ipinakilala na niya sa amin ang bagong team na hahawak ng kanyang career. May bago na siyang management. Pero ako naman kumbaga 'yung transition ay unti-unti ipinapasa na namin si Liza sa kanya at 'yun ay walang iba kung hindi ang team ni James Reid," he said.

"Yes, as a manager si James Reid. Kaya pansinin mo magkasama sila sa gala. Hindi lang si James ang kasama ni Liza kung hindi 'yung mga ka-partners nila. Kasi mayroon silang business group at kasama roon si Liza. Tapos at the same time, 'yun na rin ang magha-handle ng kanyang career... Career sa US at sa Pilipinas," he added. —Video from Ogie Diaz Showbiz Updates YouTube channel

