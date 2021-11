McCoy de Leon says daughter with Elisse Joson helped them continue relationship

MANILA, Philippines — Days after revealing that they are now have a daughter, Kapamilya actor McCoy de Leon penned a letter for his girlfriend Elisse Joson and daughter Felize.

In his Instagram account, McCoy said that their daughter Felize is not only a gift from God but also a hope to him and Elisse to continue their relationship.

“Binigay ka ng Diyos hindi lang isang regalo, binigay ka rin niya dahil binigyan mo kami ng pag-asa ng nanay mo. Nagtuloy-tuloy ang pagsasamahan namin dahil sa'yo, kasi alam naming ikaw ang magiging dahilan kaya kami nabubuhay sa mundong ito,” McCoy said.

“Walang hanggang kasiyahan ang binibigay mo sa amin. Simula nung nakita namin hanggang ngayon. Bawat ngiti mo nawawala lahat ng pangangamba namin. Aamin ko natatakot ako sa minsang magulong mundong ito, pero kahit anong mangyari poprotektahan kita hanggat buhay ako. Mamahalin kita nang higit pa sa sarili ko. At ngayon masayang masaya kami ng nanay mo na ipagmalaki ka sa buong mundo,” he added.

He also thanked Elisse for keep holding on despite the challenges they had face.

“Para naman sa ina ng anak ko, maaring marami tayong pinagdaan simula noon hanggang nandito pa rin tayo. Nagmamahalan ng lubos, sumusugal sa lahat ng maaring mangyari at tinaggap ang bawat isa lalo na ako...kaya salamat Elisse ko,” he said.

McCoy also vowed to love Elisse and Felize for the rest of his life.

“At sa aking mag-ina, Hindi man ako perpekto bilang ama o asawa pero gagawin kong perpekto ang pagmamahal ko para sa inyo. Pinangako ko sa Diyos ito at mangangako hanggang sa huli. Mahal na mahal na mahal ko kayo Elisse at Felize,” he said.