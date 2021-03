No ramen or milk tea: Isabelle de Leon shares Miss Multinational preparations

MANILA, Philippines — Miss Multinational Philippines 2019 Isabelle de Leon revealed how she is preparing for the upcoming Miss Multinational pageant happening on June 17 to 27 in New Delhi, India.

In a recent exclusive interview with Philstar.com, the actress-singer said she simply cut down on sweets and carbs and workout.

“'Pag nagpe-prepare ako sa pageant, nag-cut down talaga ko ng carbs and sweets. Sobrang bilis ko pumayat tsaka makikita mo magde-define talaga 'yung abs, magle-lean ka talaga. So ayun, nag-cut down talaga ko ng carbs at sweets,” she said.

“So walang ramen, walang milk tea, walang burger, 'yung mga ganon. 'Yung mga carbs na kahinaan ko wala muna talaga. Tiis-tiis tayo dyan,” she added.

Despite the pandemic, Isabelle said she is still working out, but is now more careful in observing safety protocols.

“Workout ko naman, every morning, I try to go for a run. Kasi ngayon medyo hindi lahat ng mga gyms bukas e. Noon mas rigorous ang training ko, araw-araw talaga ko nag-workout, cardio, nagli-lift ako ng mga weights, squats, abs workouts,” she said.

“Pero ngayong pandemic, medyo limitado mga galaw natin. Lalo na sa mga public places, kung hindi naman necessary hindi ka na pupunta do'n. So malimit sa bahay na lang din. Dito ko gumagawa ng workout kagaya ng squats, mga situps tapos sa umaga tumatakbo ako kasama ng aso ko." — Video by Efigenio Toledo IV

