Jomari Yllana reacts to ex-partner's accusation over child support, unpaid electric bill

MANILA, Philippines — Actor-turned-politician Jomari Yllana broke his silence about allegedly not giving enough support for his former partner’s child.

Jomari said that at first, he did not believe former partner Joy Reyes' Facebook post about the disconnected electricity due to unpaid bills amounting to over P100,000.

“Well, Meralco, actually unang reaction ko, hindi naman ako naniniwala talaga. So, I had to check kung totoo kasi ano naman kami, e, minsan may mga konting delays dahil sa pandemic. And then, I pay for everything naman. Lahat naman ng bill ng kuryente, never naman sila nagbayad,” Jomari told Philippine Entertainment Portal in an interview.

“So I think, mga two years na 'yan na ganyan. Of course, nung pandemic may mga delay-delay. Last payment ko was September. So, na-inform ako na putol na through her rant, yung social media. Although yung sa akin lang, hindi talaga ako naniniwala kasi, unang-una, paano naman nakapag-post, phone, internet? E, pati naman internet diyan, ako nagbabayad. So, bakit may internet? So, pina-check ko,” he added.

Jomari said that his staff confirmed that the Meralco bill amounted to over P100,000.

“Nung pina-check ko, chineck ng staff ko on a Saturday (January 16), na-check, confirmed nga, naputulan nga. Chineck namin 'yung bill, so P100,000 'yun. Huling payment ko September. E, di naka-consume siya ng P33,000 a month?"

Jomari also asked Joy to stop ruining his reputation.

"Ang message ko lang sa kanya, 'yung buong pamilya ko, pinakisamahan naman namin siya, e. Ni isang beses, hindi siya nakarinig ng hindi maganda tungkol sa sarili niya, wala siyang naririnig na hindi maganda. Buong pamilya ko, tinanggap siya. Dati, buong pamilya ko, tinanggap siya nang buong-buo. Pinakisamahan siya,” he said.

"And my family loved her, for what’s it’s worth, 'yung panahon na maayos pa kami. Pero, utang na loob, wala namang siraan. Kasi ang pamilya, hindi ganyan. Ang pamilya ko, hindi marunong manira ng tao. Hindi marunong pumatol sa babae. Ni minsan nagkakaroon kami ng controversy, nu'ng minsan na-Tulfo pa nga kami kasi meron naman kaming kaso with... Pero pagdating sa personal na buhay, hindi kami mahilig makipagtalo or makipag-away sa ganyan," he added.

RELATED: Hontiveros calls to lower electricity charges following Jomari Yllana P100k electric bill