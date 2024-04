Takoyaki store gives P100k to man tattooed with logo on forehead following heavy backlash

The store owner went to Ramil Albano's home in North Caloocan to visit.

MANILA, Philippines — After receiving heavy online backlash, the owner of a Takoyaki store named Taragis handed P100,000 to the man who tattooed the store's logo on his forehead on April Fool’s Day.

In the video posted on their Facebook page, the owner went to Ramil Albano's home in North Caloocan to visit.

“Last time nag-post ako nu'ng April Fools’ Day na kung sino makakapagpa-tattoo sa noo eh mananalo ng one hundred thousand. Eh April Fools’ nga 'yon eh, sa kasamaang palad may isang gumawa,” the owner began in the video.

“‘Di ko alam, puntahan natin siya, tignan natin sitwasyon niya kung ano bang ginagawa niya, kung ba’t niya ginawa ‘yung bagay na ‘yon,” he added.

Ramil explained that he failed to read the disclamer at the end of the post, which stated that it was just an April Fools' joke.

Ramil also said that he did it for his son with Down Syndrome.

“Para sa bunso kong anak, pang-tuition ng anak ko, service ng anak ko na may Down Syndrome,” he said.

Ramil also declined to have his tattoo removed.

“Unexpected lahat ng nangyari. Ito may anak pala si tatay na may espesyal na karamdaman kumbaga ‘yung April Fools’ Day na post namin naging daan para makilala ko siya at kahit papaano may napasaya kaming bata,” the store's owner said.

“Wala akong intensiyon na maging perwisyo sa kapwa tao ko. Nakilala ang Taragis sa pagpapasaya ng tao at mamigay ng papremyo araw-araw sa mga challenge namin.

“Kaya sa mga nagkaroon ng negatibong pananaw sa naging April Fools post namin, humihingi ako ng tawad at sana magsilbing aral ‘to sa ating lahat. Lalong lalo na sa mga kapwa influencers ko o brand na nasa Internet na maging responsable tayo sa lahat ng inaupload natin."

RELATED: 'Pikachu' collapses at Panagbenga Festival 2024