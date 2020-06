'Walang Ganun Mars!': Public school teacher on becoming viral sensation amid COVID-19 pandemic

MANILA, Philippines — Richo Bautista, the 39-year-old high school teacher from Cavite who became more popularly known as Aling Nena, revealed that he will be more focused on school work during the general community quarantine due to novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic.

In an exclusive interview with Philstar.com, Richo said he will create a limited number of videos for "Kapitbahay Serye" fans and will focus more on being a teacher.

“Nag-decide po ako na mag-focus sa work ko kasi mas maraming kelangang gawin ngayon, baka gagawa na lang kami ng mga simpleng videos na lang para kahit papaano e active pa din ako. Kaya lang siyempre ‘di na ako magbibigay ng oras talaga, siguro sa isang buwan dalawa, sa isang linggo isa siguro,” Richo said.

“Magpo-focus ako sa work ko kasi sayang ‘yung work ko kasi matanda na ‘ko, I'm already 39 years old, tapos alam niyo naman gay pa 'ko so gusto ko stable na ako,” he added.

Richo rose to fame after his videos of Mars, her daughter Feliza and Aling Nena trended in different social media sites, giving birth to the saying “Walang ganun, Mars.”

He said he began creating videos on Tiktok last December 2019 but failed to produce viral ones until his niece suggested a storyline.

“Walang gaanong nagla-like, tapos itong pamangkin ko sabi, ‘Sige tito gawa tayo ng video, isipin muna naten 'yung mga nangyayari sa community natin.’ Eto na nga 'yung Kapitbahay Serye. Ginawa naming comedy para wala kaming ma-offend na ibang tao. Nag-boom lang siya nitong March, nitong March din kami nag-start,” he recalled.

When asked what he felt about giving laughter to fellow Filipinos during the lockdown, Richo said he was overwhelmed.

“Nakakataba ng puso pero minsan 'di rin ako makatulog ng maayos kasi maraming nagbabash din. Dedma lang sa mga bashers, naka-focus lang ako sa mga magagandang komento, naisip ko na gagawa pa kami ng mga videos na mas nakakatuwa, mas nagbibigay saya. Nakakagulat lang kasi nag-boom siya. Ibig sabihin effective, marami kaming napasaya so kino-continue na lang din namin."

He also shared what he learned from becoming an online sensation during the pandemic.

“'Di ko naman iniisip na sikat ako, parang normal pa din ang buhay, gano'n. 'Yong mga learning siguro, 'yung mga matutunan ko sa mga videos ko. Dapat lagi lang positive vibes sa life kasi sa sitwasyon natin ngayon nakakapraning po kasi talaga yung COVID-19, so kapag nagpatalo ka sa kapraningan na 'yon saka sa ka-negatibohan na 'yon, talo ka, kaya naisip ko happy lang talaga dapat."