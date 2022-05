Angelica Panganiban gives glimpse of baby's underwater-themed room

MANILA, Philippines — Kapamilya actress Angelica Panganiban gave a glimpse of the underwater-themed nursery room for her baby with non-showbiz partner Gregg Homan.

In her Instagram account, Angelica posted a video of the nursery room, with white walls painted with underwater creatures.

"Slowly but surely," Angelica captioned the post.

Angelica revealed last March that she's pregnant with her first baby.

“Ay! Na post!! Sa wakas!!! Magagampanan ko na rin ang pinaka hihintay, at pinaka importanteng papel ng buhay ko. Magiging ganap na INA na po ako,” she said.

“Opo, may matres ako mga baklaaah! Ipagpapasalamat ko na rin ang mga kapamilya, kaibigan, at mga marites na sumuporta, nagdiwang, nagdasal at patuloy na nagdadasal para sa pamilya namin. Waaaaaah! Huhuhu. May pamilya na ko. Kaiyaq pramis,” she added.

