'Lapitin po kasi ako ng multo': Andrea Brillantes on battling COVID-19, insomnia, anxiety

MANILA, Philippines — Kapamilya actress Andrea Brillantes revealed that she tested positive for COVID-19.

In her recent interview with Boy Abunda on “The Interviewer,” Andrea shared that for the first time in 18 years, she had to live alone to go on quarantine.

"Sa work ko po, lagi akong surrounded with tons of people and never po akong naging mag-isa. For the first time sa 18 years ko po, ito lang talaga na nagkaroon ako ng quiet time alone for myself. Kahit takot ako meron pa rin akong nakikitang kaunting happiness and peace,” she said.

Andrea also opened up on her insomnia and anxiety.

"Ang pinakamahirap po kasi para sa akin Tito Boy is I have insomnia po and anxiety,” Andrea said.

“Sa araw sobrang kaya ko naman lahat. Ginagawa ko lang, I just read books. Pagdating po ng gabi, doon po ako nahihirapan. Kasi meron nga po akong insomnia so hirap po talaga ako makatulog. Ngayon po to be honest kasi takot po ako mag-isa. Huwag po sana kayo matawa, lapitin po kasi ako ng multo,” she added.

The “Huwag Kang Mangamba” star said her insomnia began when she entered showbiz.

“Insomnia I believe nagsimula siya kasi maaga po ako nagtrabaho so maaga po na-ano 'yung body clock ko. And kasi lagi po akong binabangungot and lagi akong nagkakaroon ng sleep paralysis,” she said.

“So nagkaroon ako ng fear na matulog kasi may mga tao na nagkaka-heart attack sa pagtulog nila. Hindi na sila nagigising. So I believe kasi sobrang bangungot nila ‘yun. Ang ginagawa ko lang po is lagi akong nagpre-pray,” she added. —Video from The Boy Abunda Talk Channel

.