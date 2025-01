Coco Martin, Angeline Quinto, McCoy de Leon pay tribute to Black Nazarene

Coco Martin paying tribute to the Black Nazarene

MANILA, Philippines — Kapamilya artists Coco Martin, McCoy de Leon and Angeline Quinto joined the rest of the Catholics in celebrating the Feast of the Black Nazarene.

As seen on their respective Instagram accounts, Coco, McCoy and Angeline posted photos of them with Señor Nazareno.

"Walang Hanggang Pasasalamat Mahal na Poong Hesus Nazareno," Coco captioned his Instagram post.

"Muli ako’y nagpapasalamat sayo," McCoy wrote on his post.

Angeline, meanwhile, posted on her Instagram Story.

"Viva Señor Hesus Nazareno," she wrote.

Last year, Coco spoke about the Nazareno to fellow devotees.

“Sobra sobrang biyaya ang binibigay sa akin ng Poong Nazareno. Ano ang dapat kong gawin? Do'n ko naisip na hindi lang 'to talento, hindi lang ito trabaho. May dahilan ang Diyos kung bakit niya ko nilagay dito,” he said.

“At sa tingin ko, ako ang ginagawa ng Poong Nazareno na daan para matulungan pa ang ibang tao, para matulungan ko pa ang aking mga katrabaho na nawawalan ng pag-asa, na naligaw ng landas, at napagkaitan na ng oportunidad,” he added.

