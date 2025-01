Klaudia Koronel shares saving a life amid Los Angeles wildfires

MANILA, Philippines — Former sexy actress Klaudia Koronel shared her heroism experience during the ongoing wildfire crisis in Los Angeles, California, United States of America.

In her Facebook account, Klaudia, who now works as a caregiver in LA, evacuated her patient in Palisades during the wildfire.

"Masusunog na po ang bahay namin. God, napaka-bilis! Relax pa ako kanina kasi sa isip ko, malayo naman Palisades fire. Tapos biglang natanaw ko, may apoy na sa likod bahay at naka-receive ako ng alert na lumikas na kami," Kladia wrote.

"Ito ang bahay namin ng pasyente ko. Nasa likod na ang apoy, napakabilis kasi napakalakas ng hangin, may bagyo kasi ngayon. Nasa likod na! Kaya nag-evacuate na kami. Di ko alam kung may uuwian pa kami bukas," she added.

The former sexy star said that she was traumatized by what happened.

"Hanggang ngayon traumatized ako. Kasi 'pag nakaka-recieve ako ng emergency alert, natataranta ako at nagpa-panic," she wrote.

In her interview with Julius Babao, Klaudia said that she received an emergency alert before she started her shift.

"May na-receive na akong emergency alert, fast moving na fire, papalapit, 'evacuate immediately.' Ganu'n ang na-receive ko... Eh siyempre nataranta na ako agad. 7 p.m. ang pasok ko du'n sa pasyente ko, 6:30 p.m. na-receive ko. Kaso paglabas ko ng sasakyan ko, nakita ko na agad 'yung apoy sa likod ng bahay ng pasyente ko, ganu'n kabilis 'yung apoy, kumakalat," she said.

"Then tumakbo ako agad doon sa loob, nanonood lang ang pasyente ko, hinila ko siya kaagad. 'Let's go. We have to run.' Wala na akong iniisip kung ano pang gamit. Pero takot na takot ako, first time ko 'to maranasan," she added.

She said that her patient has Dementia.

"May Dementia na siya, hindi na niya alam 'yung nangyayari... Ang mga anak niya malayo sa kanya so nag-iisa lang siya lagi sa bahay, buti na lang nandiyan kami," she said.

