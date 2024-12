'Panis s'ya sa'kin dito': Daniel Padilla on dad Rommel over action stunts in 'Incognito'

MANILA, Philippines — Kapamilya star Daniel Padilla admitted that his role in the upcoming action series "Incognito" is new to him.

During the media conference last week, Daniel said shooting the series is very tiring.

“Nakapag-warm-up naman na kami ni Direk Lester (Pimentel) sa ‘La Luna Sangre.’ Nakasubok na ng konting action d'on. Siyempre it's very different pero iba rin 'to e,” he said.

“Simula ng araw mo, adrenaline rush na hanggang gabi. Pagdating mo sa hotel mo, very fulfilling kasi may mga stunts na hindi madadali pero 'pag nagawa namin 'yon is very fulfilling. Kahit papano it's very new for me pero masaya. Matagal-tagal ko rin gagawin 'to,” he added.

When asked if he’s pressured because his family is known as action stars, Daniel said: “Wala naman silang binibigay na pressure sa akin.”

“Wala naman akong nararamdaman na kaba. Hindi ko alam e. I'm just doing my best. Kung ano kalabasan no'n, e 'di ayon na 'yon. And I'm proud sa ginagawa naming lahat as a group. Excited din akong pakita sa erpat ko 'to. Parang panis siya sa akin dito. Joke lang,” he said.

“Iba-iba naman ang timpla namin. Magaling si Tito Robin, mahusay. Ang tatay ko nando'n din. Tignan natin kung ano ang maiooffer ko. 'Yun lang," he added.

"Incognito" is showing on Netflix in January 17.

