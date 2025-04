Claudine Barretto shows support to Jojo Mendrez after filing case vs Mark Herras

MANILA, Philippines — Actress Claudine Barretto showed support to businessman-singer Jojo Mendrez after he filed a case against actor Mark Herras.

In a Facebook video, Claudine told Jojo not to be afraid because there many of them that support him.

“Hi kapatid, hi Jo, I’ve been trying to call you and message you. Narinig ko, galing akong Lanao, sa Cagayan, walang signal do'n and I’ve been trying to reach you dahil nalaman ko kung anong nangyayari sa'yo,” she said.

“Gusto ko lang malaman mo na, nakausap ko na syempre 'yung mga kaibigan natin at alam ko na kung anong nangyari, and that, 'wag kang matakot, nandito lang ako, ang daming nagmamahal sayo,” she added.

Claudine reminded Jojo to take care next time because there’s a lot of abusive people.

“Hindi ko sasabihin sa'yo, I told you so, dahil alam kong mabuti 'yung puso mo, pero next time magiingat ka, sa mga taong na, na pwedeng mag-abuse sa'yo. At gusto ko lang malaman mo na kung nasasaktan ka ngayon, nasasaktan din ako,” she said.

“At alam kong nasa tama ka, at as long na nasa tama ka, kung sino ang kalaban mo ay kalaban ko rin. And andito 'yung part ko sa'yo 100%. And tama 'yan, 'wag kang papayag na inaapi ka, o ginagamit ka, o inaabuso ka. Mahal kita, kaya andito ako bilang kaibigan, bilang kapatid, at gaya ng sinabi ko 'wag kang matakot nandito kami, walang pwedeng manakit sa'yo, tandaan mo 'yan. Mahal na Mahal kita,” she added.

Jojo recently filed a case against actor Mark Herras. Mark gave his statement to showbiz reporter Ogie Diaz.

