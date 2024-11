Julia Montes describes Sharon Cuneta as 'generous' actress

MANILA, Philippines — Julia Montes described "Megastar" Sharon Cuneta as a generous actress.

During the media conference of their Amazon Prime Video series "Saving Grace," Julia said she loves to work with Sharon.

“Kapag kaeksena n’yo ang isang Megastar, sobrang lalamunin ka ng emosyon, on and off-cam because sobrang generous niya as a person and as an actress. So, parang napaka-blessed ko po na mapasama lagi sa casting ng lahat generous,” she said.

“With Miss Megastar, hindi ako nahirapan, kasi makita ko pa lang 'yung mata niya, talagang bubuhos na 'yung emosyon. And malalaman n’yo sa story, kapag napanood n’yo, kung bakit ko sinabi na napaka-generous, kasi umabot sa punto pong hindi ko na kailangan ding mag-motivate," Julia said.

“Tingnan ko lang siya, iiyak na ako. Kasi ganu’n siya ka generous as a person. So, napaka-swerte ko lang talaga,” the actress added.

Julia stars as Anna Sarmiento, a teacher that will save Grace, played by child star Xia Grace.

Jennica Garcia and Christian Bables are cast as Grace's abusive parents.

“Kasi for me, playing the role of Anna, may nahi-heal sa akin na akala ko wala na, akala ko okay na. And then eto na ko, stronger Julia or Mara (Schnittka) in real life," Julia said.

“Ito siguro sana maging journey nating lahat kasi being a child abuse survivor or currently going through that, mahirap na walang tao, miski isa na makikinig, maniniwala sa'yo o tutulong sa'yo.

“Kaya 'yun, sana kapag nakakakita tayo ng whatever scenario, don’t be scared to help or even ask 'are you ok' kasi malaking tulong 'yun sa tao na 'yun. Let’s just be kind,” Julia ended.

