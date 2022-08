Coco Martin pays tribute to FPJ, sparks speculations of visiting with Julia Montes

MANILA, Philippines — Kapamilya actor Coco Martin paid tribute to Fernando Poe Jr. The "Ang Probinsyano" star recently visited the tomb of the "King of Philippine Cinema" and of his spouse, Susan Roces.

In his Instagram account, Coco posted photos of him lighting a candle in FPJ and Susan’s tomb.

“Maligayang Kaawaran sa taong nag bigay ng pag-asa sa mga taong nangangailangan. Ikaw ang aming idolo sa kabutihan at pag tulong sa aming kapwa! Mananatili po namin kayong inspirasyon. Ang nagiisang Hari sa aming mga puso Da King, Fernando Poe Jr,” Coco wrote.

“Maraming maraming salamat po FPJ at Lola Susan! Mahal na mahal ko po kayo!” he wrote in another post.

He also posted a video that made many social media users believe that he was with rumored girlfriend Julia Montes when he visited FPJ.

“Maligayang Kaarawan Da King, Mananatili kang inspirasyon, mula noon hanggang ngayon. Ang iyong alaala ay habang buhay na nagdadala ng pag-asa sa bawat Pilipino at mananatili itong buhay sa aming lahat,” he wrote.

