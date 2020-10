Super Tekla goes viral due to alleged sexual abuses

MANILA, Philippines — Kapuso comedian Super Tekla is in the hot seat after his partner Michelle Bana-ag accused him of forcing her to have sex with him.

“Masama po ang pakiramdam ko. Kada hapon po nilalagnat ako. Sumasama po ang pakiramdam ko. Ang bigat po ng ulo ko. Hindi n’ya po maintindihan. Hindi n’ya po marespeto ‘yong ganu’ng ano ko po (kundisyon),” Michelle said on TV5’s “Raffy Tulfo in Action” in an episode posted on YouTube yesterday.

“Kasi pina-injection-an n’ya po ako ng family planning kasi hindi n’ya po mapigilan ang sarili n’ya. Gusto n’ya po ako galawin, para daw po safety. Ngayon po, ang epekto, sumama po pakiramdam ko. Nilalagnat po ako kapag hapon. Pero gusto n’ya pa rin pong ganu’n, gawin po ‘yong ganu’n,” she added.

And when she refused to have sex, the comedian allegedly did not give her money for food.

“Mumurahin n’ya po ako. Hindi na po s’ya kikibo. Hindi po s’ya bibili ng pagkain kahit nagugutom na ‘yong mga pamangkin ko na nandito. Nagmamakaawa na ako sa kanya bumili na s’ya ng pagkain. Tapos, sasabihin n’ya, ‘A, bakit? Di ba ayaw mo?’ Ganito, ganyan. Tapos aalis s’ya. Pupunta po s’ya kay Donita Nose. Magba-vlog po sila. O kaya magla-live,” Michelle said.

She claimed that Tekla also forced her to make love with him even in the presence of their nephew and baby.

“Minsan po isang beses, katabi ko ‘yong pamangkin ko naglalaro sa cellphone. Naawa po ako. Nagtakip na lang po s’ya ng kumot. Wala po ako magawa, e. Kailangan po magpadala sa mga pamangkin ko. Kahit po masama ang pakiramdam ko,” Michelle alleged.

“Hawak po ang anak ko, natutulog sa dibdib ko, kukunin po n’ya. Tapos (magsasarili) na lang po s’ya. Tapos may time po na hawak ko ‘yong anak ko, pinapadede ko, dumikit po s’ya tapos hinawakan n’ya po ‘yong maselang parte ng katawan ko,” she added.

The comedian has not yet responded to the allegations as of press time.