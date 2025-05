FULL LIST: Local candidates of Davao City for 2025 elections

MANILA, Philippines — The Commission on Elections (Comelec) has released the list of candidates vying for local posts in the three districts of Davao City.

According to Comelec’s January 2025 data, Davao City is the third most vote-rich city in the Philippines for the 2025 midterm elections, with 1 million registered voters.

Here are the candidates running in the three districts of Davao City:

Mayor - Davao City

Name to appear on the ballot

1. CUBOS, BISHOP ROD (IND)

2. DUTERTE, RODY (HTL)

3. JULAINE, JONATHAN (WPP)

4. NOGRALES, KARLO ALEXEI (IND)

5. TAN, JOSELITO (IND)

Vice-Mayor - Davao City

Name to appear on the ballot

1. AL-AG, BERNIE (IND)

2. ALCEBAR, MARCOS (IND)

3. DUTERTE, BASTE (HTL)

4. SORIANO-BARCENA, OYIE (IND)

Member of the House of Representatives - Davao City - First District

Name to appear on the ballot

1. DUTERTE, PAOLO (HTL)

2. JABINES, JANETH (IND)

3. LABIS, REX (IND)

4. MAGLANA, MAGS (IND)

5. NOGRALES, MIGS (IND)

Councilor - Davao City First District

Name to appear on the ballot

1. ABELLERA, NILO JR. (PFP)

2. ACOSTA, ATTY. LUNA (HNP)

3. AGUINALDO, MARY JANE (IND)

4. AL-AG, CHERRY (IND)

5. BONGUYAN, COOKIE (HTL)

6. CORSINO, TJ (HTL)

7. CUBOS, ARCHIE (IND)

8. CUBOS-MARTINEZ, KARIZ (IND)

9. DULLA, JEN-JEN (IND)

10. DUTERTE, RODRIGO II (HTL)

11. GALOPE, PRISCILLA (LAKAS)

12. GONZALES, FRANZ (IND)

13. IBUYAN, RAGDE NIÑO (HTL)

14. JABINES, PASTOR OJENG (IND)

15. JAVIER, BONG (IND)

16. LIBRADO, PAMENG (HTL)

17. LIPARANON, EKING (LAKAS)

18. MILITAR, BONZ (HTL)

19. OCAMPO, TEK (HTL)

20. QUITAIN, J. MELCHOR JR. (HTL)

21. ROY, ALVIN (IND)

22. SABES, ANTONETTE (IND)

23. VILLASIS, BITOY (IND)

Member of the House of Representatives - Davao City - Second District

Name to appear on the ballot

1. CAMPOS, JAVI GARCIA (PFP)

2. DUTERTE, OMAR (HTL)

3. MONTESCLAROS, MELOGEN (IND)

Councilor - Davao City Second District

Name to appear on the ballot

1. ABELLA, RALPH (PDPLBN)

2. ABRENICA, MARY CRYSTEL (IND)

3. ALEJANDRE, AL RYAN (HTL)

4. APOSTOL, DOCE (PDPLBN)

5. BANZON, JANEL (PFP)

6. BONGUYAN, LOUIE JOHN (HTL)

7. CABILES, NILO (PDPLBN)

8. CABLING, NONONG (PDPLBN)

9. CAÑONERA, VENZ (IND)

10. CORTEZ, REGIDOR (IND)

11. CORTON, KEITH (IND)

12. DAYANGHIRANG, DANNY (HTL)

13. DAYAP, JONARD (HTL)

14. DUREZA, JIMMY (PDPLBN)

15. EMBERDA, TONY (IND)

16. FELIPAS, YANG (IND)

17. GENCIANOS, FELOCHIE (IND)

18. JUSTOL, CHE CHE (HTL)

19. MAHIPUS, ATTY. DIOSDADO (HTL)

20. ORCULLO, DAYANG (PDPLBN)

21. QUILANETA, ATTY. MAC (LAKAS)

22. RESPECIA, HENRY (IND)

23. SALVADOR, PAO (PFP)

24. SIMO-AG, ALLAN (PDPLBN)

25. UY, ERWIN (IND)

Member of the House of Representatives - Davao City - Third District

Name to appear on the ballot

1. AL-AG, NONOY (LAKAS)

2. LOPEZ, RUY ELIAS (PFP)

3. MONREAL, LITO (IND)

4. PLAZA, DINDO (IND)

5. UNGAB, ISIDRO (HTL)

Councilor - Davao City Third District

Name to appear on the ballot

1. ADVINCULA, ATTY. SWEET (HTL)

2. AL-AG, MOMAY (LAKAS)

3. BALURAN, JOPET (HTL)

4. BARGAMENTO, ABAY (PDPLBN)

5. BRUCAL, RAMIL FERNANDO (IND)

6. CABALHIN, PASTOR MICHAEL (IND)

7. CASTILLOTE, RICKY (IND)

8. CLARION, BEBOT (PDPLBN)

9. DALODO-ORTIZ, MYRNA (HTL)

10. DESIERTO, EFREN (IND)

11. ECHALICO, JULIE LEAH (IND)

12. FRANCO, KUYA LARRY (PFP)

13. GUILLEN, DANIEL (IND)

14. MALOLOT, JUNRICH SUMILE (IND)

15. MANDE, RODOLFO (PDPLBN)

16. MENDOZA, MANUEL (IND)

17. MERQUITA, CARMELA (IND)

18. NARAVAL, LEONARA DIGNA (IND)

19. NARISMA, LUIS (IND)

20. PANTIG, JETJET (IND)

21. PLACIO, EXEQUIEL (IND)

22. PRINCIPE, PETITE (HTL)

23. SORIANO-DONATO, ROWENA (IND)

24. UNGAB, ALBERTO (HTL)

25. VILLAFUERTE, DOC ENZO (PDPLBN)

26. VILLAFUERTE, DOC POTPOT (HTL)

27. ZOZOBRADO, RACHEL (HTL)

*This is subject to correction.