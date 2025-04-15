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FULL LIST: Local candidates of Manila for 2025 elections

Rosette Adel - Philstar.com
April 15, 2025 | 12:52pm
FULL LIST: Local candidates of Manila for 2025 elections
City of Manila map
Graphics by Philstar.com / Enrico Alonzo

MANILA, Philippines — The Commission on Elections released the list of candidates for local posts in the City of Manila earlier this year.

The nation’s capital, also the second most populous city in the country, has 1.14 million registered voters in 2025, according to the Comelec's data as of Jan. 23, 2025.

Below appears the list of candidates running in the City of Manila:

Member of the House of Representatives – Manila First District 

Name to appear on the ballot

1. DIONISIO, ERNIX (LAKAS)

2. LOPEZ, MANNY (ASENSO)

3. LUMBAD, JOSEPH (FRPAMM)

4. SANTOS, EDSA IV (IND)

Member of the House of Representatives – Manila Second District 

Name to appear on the ballot

1. LOPEZ, CARLO (NP)

2. VALERIANO, ROLAN CRV (NUP)

Member of the House of Representatives – Manila Third District 

Name to appear on the ballot

1. CHUA, JOEL (LAKAS)

2. MORALES, RAMON (PDPLBN)

3. NIETO, APPLE (AKSYON)

Members of the House of Representatives – Manila Fourth District

Name to appear on the ballot

1. BONOAN-DAVID, TRISHA (IND)

2. CHUA, DOC LOUIE (IND)

3. MACEDA, DRA. GISELLE (ASENSO)

4. VILLANUEVA, JTV (AKSYON)

Members of the House of Representatives – Manila Fifth District

Name to appear on the ballot

1. BAGATSING, AMADO (AKSYON)

2. TIENG, IRWIN (LAKAS)

Members of the House of Representatives – Manila Sixth District

Name to appear on the ballot

1. ABANTE, BENNY (NUP)

2. UY, JOEY (AKSYON)

Mayor

Name to appear on the ballot

1. BAGATSING, RAYMOND (IND) 

2. DOMAGOSO, ISKO MORENO (AKSYON)

3. GARCIA, JERRY (IND)

4. KARINGAL, ALVIN (IND)

5. LACUNA, HONEY (ASENSO)

6. OCAMPO, JOPOY (IND)

7. REYES, ENRICO (IND)

8. SAY, MICHAEL DAD NG BAYAN (ID)

9. TAMONDONG, MAHRA (KBL)

10. TAN, ERVIN (IND)

11. VERZOSA, SAM SV (IND)

Vice-Mayor

Name to appear on the ballot

1. ATIENZA, CHI (AKSYON)

2. MAGNO, NIÑO ANTHONY (IND)

3. NIETO, YUL SERVO (ASENSO)

4. OCAMPO, PABLO CHIKEE (PFP)

5. OYALES, REMY (KBL)

6. REYES, ARVIN (IND)

7. SAY, SOLOMON (ID)

Councilor – Manila First District

Name to appear on the ballot

1. ALBAN, IAN (FRPAMM)

2. ALFONSO, IRMA (AKSYON)

3. DE LEON, MIKE NASH (IND)

4. DELA CRUZ, NIÑO (ASENSO

5. DIONISIO, ALEX (IND)

6. DOMAGOSO, JOAQUIN (AKSYON)

7. FAJARDO, TAGA JESUS (AKSYON)

8. FLORA, ART (PM)

9. GADO, EDUARDO (MKBYN)

10. HALILI, IAN (IND)

11. HERNANE, BOBBY (AKSYON)

12. IBAY, COL JHUN (AKSYON)

13. ISIDRO, MARJUN (ASENSO)

14. LIMYUEN, MC BOBBY LIM (ASENSO)

15. MANANSALA, SYLVIA FELISA (KBL)

16. NIEVA, BANZAI (AKSYON)

17. NUGUID, PAOLO CRISANTO (IND)

18. ONG, PETER (ASENSO)

19. PAMULAKLAKIN, ROSMAR (IND) ***- Withdrawn

20. PEDROZO, PAPA P (ASENSO)

21. PINEDA, JAY CHING (IND)

22. PORNILOS, MICHAEL JOHN (IND)

23. SANDOVAL, FERDIE (IND)

24. SANTIAGO, EUGENE (ASENSO)

25. SOLIS, EDUARDO (IND

26. TABIOS, SIR MONTE (IND)

Councilor – Manila Second District

Name to appear on the ballot

1. BAUTISTA-ONG, ROBBIE (AKSYON)

2. BUENAVENTURA, DR. J (ASENSO)

3. CHUA, DIREK DAVID (ASENSO)

4. EVANGELISTA, NICO (AKSYON)

5. LACSAMANA, NINONG ROD (ASENSO)

6. LACSON, MARC (ASENSO)

7. LIM, UNO (ASENSO)

8. MIRANDA, ROMMEL (AKSYON)

9. ROBLES, ROMA (ASENSO)

10. SIA, AWI (AKSYON)

11. SY, BOLONG (AKSYON)

12. TAN, EDWARD (AKSYON)

Councilor – Manila Third District

Name to appear on the ballot

1. ALIBARBAR, KAREN CHUA (ASENSO)

2. ALVAREZ, BONG (AKSYON)

3. ATIENZA, MAILE (ASENSO)

4. CIGRES, HENRICK SHANNON (IND)

5. CUA LEE, ANTONIO (PDPLBN)

6. DAVID, NOMER (IND)

7. DE PEREIRA, ELEAZAR (IND)

8. DELA CRUZ, ROLLIN J (AKSYON)

9. FUGOSO, PAMELA FA (ASENSO)

10. GO, ALBERT ALVIN ANG (IND)

11. ISIP, JONG (ASENSO)

12. JAMISOLA, JOEY UY (IND)

13. JURILLA, RODELITO (IND)

14. LAU, KAP JEFF (ASENSO)

15. TAGLE, CHRIS (AKSYON)

16. TY, NELSON (IND)

17. USON, MOCHA (AKSYON)

18. ZARCAL, TOL (AKSYON)

Councilor – Manila Fourth District

Name to appear on the ballot

1. ACIO, ROM (IND)

2. ALMIRON, KUYA DOK (AKSYON)

3. BACANI, ROY (ASENSO)

4. BAGATSING, DJ (AKSYON)

5. BAGAY, ROMEO OMENG (AKSYON)

6. BUCAD, FREDDIE (ASENSO)

7. CAPISTRANO, ANTON (IND)

8. CASTRO, EUNICE (AKSYON)

9. CAYETANO, EDWIN (KBL)

10. CORTEZ, REYMON (IND)

11. DELA CRUZ, CARLO (IND)

12. FERRER, CLARK (IND)

13. FLOIRENDO, CHRISTIAN (ASENSO)

14. GABRIEL, KAGCONG (IND)

15. GAMEZ, GERARDO (PROMDI)

16. HABIBI, MOJTABA (IND)

17. LOPEZ, ANDREW (PFP)

18. MARIÑO, RICARDO (PM)

19. MARZAN, BONG (ASENSO)

20. NIETO, DOKTORA DIANNE (ASENSO)

21. PONCE, KUYA RYAN (IND)

22. QUINTOS, BIMBO EDUARDO (PFP)

23. QUINTOS, LADY (AKSYON)

24. RAMOS, FRANCISCO (IND)

25. RAMOS, WENDELL (IND)

26. REYES, SCIENCE (ASENSO)

27. ROTAP, JERRICK (IND)

28. SY, PHILIP JERICO (IND)

29. TAN, AL (PFP

30. TENAY, NAPOLEON (IND

31. TOLENTINO, RINO (AKSYON)

Councilor – Manila Fifth District

Name to appear on the ballot

1. BORROMEO, CHE (AKSYON)

2. BUNAYOG, INJIM (IND)

3. CAGASCA, ATTY. RUBEE (IND)

4. DAKIS, ARIEL (IND)

5. DAYAO, DIANA (IND)

6. DINGLASA, VINCENT (IND)

7. EJERCITO, PAU (PFP)

8. ENRIQUEZ, GLORIA (PFP)

9. ESPIRITU, BOBBY (AKSYON)

10. HIZON, ATTY JAYBEE (AKSYON)

11. HUECAS, HARRY (KBL)

12. IGNACIO, TOL MAC (AKSYON)

13. ISIP, BEL (ASENSO)

14. KUIZON, JONA (IND)

15. LAO, ZEB LAUREANO (AKSYON)

16. LIMIT, WENIFREDO (IND)

17. LUARCA, ANJUN (IND)

18. MAGNO, JETT (KBL)

19. OCAMPO, DREW (IND)

20. OCSAN, MALOU (PFP)

21. OLARTE, SHAUN (IND)

22. ORTEGA, CHARRY (ASENSO)

23. POLIGRATIS, JUN (IND)

24. REMEGIO, RUT (IND)

25. TAMONDONG, ATTY SONIA (IND)

26. TOBILLO, FELIX JR. (IND)

27. TUGNAO, STRAUSS (KBL)

28. VALBUENA, RODERICK (IND)

29. VILLANUEVA, JOHN CYRUZ (IND)

30. VILLAR, GLADINA (PFP)

31. YUPANGCO, MON (AKSYON)

Councilor – Manila Sixth District

Name to appear on the ballot

1. ABANTE, FOG (ASENSO)

2. BILLANES, ROMUALDO (PFP)

3. CASTAÑEDA, CALOY VOLT (AKSYON)

4. CRESPO, RAFFY JIMENEZ (PFP)

5. LACUNA, PHILIP (ASENSO)

6. LAGASCA, JAMES (IND)

7. LINIS, KAP LITO (ASENSO)

8. MARASIGAN, KID (AKSYON)

9. MERCADO, DOC MERCADO (AKSYON)

10. OLASO, DOC FRANCIS (ASENSO)

11. PAR, JOEL ELMER (AKSYON)

12. QUIRANTE, EMILET (IND)

13. ROMUALDEZ, MARTIN (ASENSO)

14. SALVE, EDWIN (IND)

15. UY, CHRISTIAN JOEY (AKSYON)

16. VALDERAMA, MICHAEL (IND)

17. VELOSO, LOU (AKSYON)

18. VERGEL, FERNANDO (IND)

*This is subject to correction.

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