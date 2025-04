FULL LIST: Local candidates of Caloocan City for 2025 elections

MANILA, Philippines — The Commission on Elections (Comelec) has released the list of candidates vying for local posts in Caloocan City.

According to Comelec's January 2025 data, Caloocan ranks as the fourth most vote-rich city in the Philippines, with 765,000 registered voters.

Here are the candidates running in the three districts of Caloocan City:

Mayor - Caloocan City

1. CAÑETE, RICHARD (IND)

2. MALAPITAN, ALONG (NP)

3. MALUNES, RONNIE (IND)

4. TRILLANES, ANTONIO IV (AKSYON)

5. VILLANUEVA, DANNY (IND)

Vice-Mayor - Caloocan City

1. LUSTRE, DANTE (IND)

2. MALONZO, PJ (AKSYON)

3. TEH, KARINA (NP)

4. TIMBOL, JOSEPH (IND)

5. TOBIAS, ROLANDO (IND)

Member of the House of Representatives – Caloocan City – First district

1. ALAMA, JOHRAM (IND)

2. MALAPITAN, OCA (NP)

3. MALONZO, REY (KNP)

Councilor - Caloocan City First District

1. ADALEM, TOPET (NP)

2. BACOLOD, LEAH (NP)

3. BARRETTO, MARJORIE (NP)

4. BUNAG, MICKEY (AKSYON)

5. CARALDE, ALEX (NP)

6. DE LEON, TYRONE SR. (IND)

7. DOMASIG, ROMAN JR. (IND)

8. FAUSTINO, MINING (AKSYON)

9. HERNANDEZ, VINCE (NP)

10. LEONARDO, ANGIE (AKSYON)

11. LIPATA, BUDDY (IND)

12. MALAPITAN, ENTENG (NP)

13. MARGALLO, RICARDO (MKBYN)

14. MIRAN, GEORGE (IND)

15. NUBLA, KAYE (AKSYON)

16. PINEDA, EDSAN (IND)

17. SY, JERICHO (IND)

18. TANPIENGCO, PATRICIO III (IND)

19. TOMAS, ANSER (IND)

Member of the House of Representatives – Caloocan City – Second district

1. CAJAYON-UY, MITCH (LAKAS)

2. ERICE, EGAY (LP)

Councilor - Caloocan City Second District

1. ABEL, JAMES (NP)

2. ALMEDA, KUYA LANZ (NUP)

3. ARUELO, KEN DOC ED (LAKAS)

4. ASISTIO, CONS (NP)

5. BALDIVIA, DENNIS (IND)

6. CELIS, KA RENE (PRP)

7. CUDIAMAT, HARI (IND)

8. CUNANAN, CAROL (NP)

9. DE LEON, WEWEL (AKSYON)

10. DEL ROSARIO, FERDIE (IND)

11. DIVINA, ARNOLD (NP)

12. MANGASAR, ALEXANDER (LP)

13. MERCADO, DRA. MAYEN (AKSYON)

14. PALICTE, BRO JOE (IND)

15. PASPIE, JEFFERSON (AKSYON)

16. QUIMPO, ATTY. CHARM (LP)

17. SIMPAUCO, LEM (LP)

18. TAM, JENNET (IND)

19. TENORIO, JOSEPH (IND)

Member of the House of Representatives – Caloocan City – Third district

1. ASISTIO, DEAN (LAKAS)

Councilor - Caloocan City Third District

1. ABEL, WIN (NP)

2. AFRICA, MAY (NP)

3. BRIN, ROWEL (AKSYON)

4. CERALDE, TESS (NP)

5. DOMINGO, WALASTIK (IND)

6. ECHIVERRI, KING (NP)

7. GABUAY, ALBERT (IND)

8. HENSON, ONET (NP)

9. MERCADO, ROSE (AKSYON)

10. NUBLA, ALOU (AKSYON)

11. OMIT, JULITA (IND)

12. PADILLA, MERLY (IND)

13. PRADO, BULLET (NP)

14. SACATROPES, CARINA (IND)

15. TERITORIO, JESUS (IND)

*This is subject to correction.