Neri Miranda shows how businesses can aid workers affected by Luzon quarantine

MANILA, Philippines — Former actress Neri Miranda announced that she has closed her businesses in Alfonso, Cavite due to the Luzon quarantine imposed to halt the spread of novel coronavirus disease 2019 (COVID-19).

In her Instagram account, Neri posted a photo of her staff packing their own food allowances for the quarantine period now that the entire Luzon is under enhanced community quarantine.

“Habang nagbabalot ang iba kong staff para sa food allowance nila, eto sinend nilang photo. Community quarantine na ang Tagaytay. At habang naghihintay ng announcement sa Alfonso at Laurel, minabuti na namin na isarado po ang lahat ng aming stores para sa safety ng aming staff. Maraming salamat sa inyo,” Neri wrote.

“Katatapos lang ng Taal na halos 3 linggo kaming sarado. Ngayon, eto naman. Hindi namin alam kung kailan magiging ok ulit. Nagpasya na lang kaming mag asawa na magbigay ng food allowance sa pamilya ng mga staff namin hangga't maging maayos ang lahat,” she added.

She urged her fellow entrepreneurs to help their workers during these difficult times.

“Sa lahat ng mga negosyante na namumublema kung paano ang mga nakasarang stores, isipin na lang natin na makakabawi tayo. Masipag naman tayo di ba? Ang mahalaga ay ligtas tayo, ang staff natin, at ang mga pamilya natin. Makakabawi at makakabangon tayo. At wag kalimutang magbahagi ng kung ano ang kaya,” she said.

“Let us all spread kindness. Please be safe everyone! Mamirmi muna sa bahay. Magbasa ng libro. Manood ng Netflix. Bonding time with your family. Let us appreciate na nasa bahay tayo at healthy,” she added.