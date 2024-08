Angeli Khang, Robb Guinto thank Vivamax for being stepping stone; will continue doing sexy films

MANILA, Philippines — Sexy actresses Angeli Khang and Robb Guinto thanked Vivamax for being a stepping stone in the launch of their showbiz careers.

During the recent media conference of their upcoming movie “Unang Tikim,” Angeli said that she’s delighted to be a part of GMA-7’s “Black Rider.”

“Thankful ako na naging stepping stone ko ang pagpapa-sexy. Ngayon nakikita ng mga tao na kaya pala, na I'm more than that (pagpapasexy),” she said.

“No'ng nando'n ako sa ‘Black Rider,’ ibang genre naman. Sobrang nakaka-excite. Dito sa Vivamax puro drama, sa GMA action naman kaya nagamit ko 'yung pagta-Taekwondo ko,” she added.

For her part, Robb said she will continue to star in Vivamax projects even if they already crossed to mainstream showbiz projects.

“Ako rin po sobrang saya kasi napabilang ako sa ‘Black Rider.’ Hindi ko akalain na mapapabilang ako. Sobrang nagpapasalamat ako sa Viva, sa management. Kasi ito nga yung naging stepping stone namin yung Vivamax,” she said.

“Sabi ko nga, hindi mag-close 'yung door ko sa Vivamax. Kasi kung san ako nagsimula, babalik-babalik ako,” she added.

