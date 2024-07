Robi Domingo: 'Kahit anong mangyari, may ABS-CBN pa rin'

MANILA, Philippines — Host Robi Domingo said that ABS-CBN is here to stay.

In the media conference of "Pinoy Big Brother Gen 11," hosts Robi, Melai Cantiveros, Bianca Gonzales, Enchong Dee and Alexa Ilacad were asked what they would do to remind the public about fake auditions for the reality show.

“Maliban sa paggamit ng platform para makatulong, I guess constant reminder to everyone lang na hindi po nagpapa-bayad ‘yong ABS-CBN when it comes to auditions,” Robi said.

“Usually naman, ‘yong official account makakakita kayo ng blue na check. At kung hindi pa rin, mas mag-tanong kayo sa ibang tao kasi kung mayro’n nang pinapagawa na something na medyo hindi maganda ‘pag tinanong mo ‘yan sa ibang tao, makakatulong sila na ‘huy, hindi ‘yan totoo. Fake ‘yan," Bianca said.

“Saka, ano, check ‘yong television sets. Kasi kahit anong mangyari, may ABS-CBN pa rin,” Robi added.

Veteran showbiz reporter Jun Lalin said, "Huy, Robi, baka sabihin may pinaparinggan kang aktor, ha.”

Melai then defended Robi with “Sumagot lang naman siya doon sa kuwan, sa legit na mga kuwan."

“Wala po akong pinaparinggan, sinasagot ko lang po ‘yong tanong,” Robi clarified.

