Content creator denies flirting with Philmar Alipayo in viral video

MANILA, Philippines — Content creator Crissa Liaging denied that she had a romantic thing going on with champion surfer Philmar Alipayo.

In her Facebook account, Crissa posted a reel explaining the viral video with actress Andi Eigenmann's fiance.

“Hindi totoo ang inyong iniisip at hindi totoo ang mga naglalabasang isyu sa social media. Alam ko mga kaibigan na mali ko, ako rin ang naglaglag sa aking sarili,” Crissa said in Visayan.

“Walang flirting na nangyari dahil nasa public place kami. At hindi ko rin ma-please si Philmar the way siya tumingin at mag-act sa akin," she added.

Crissa said that her only fault was she never distanced herself from Philmar.

“Pero ‘yang sinasabi n’yo na lumalandi ako, hindi ako lumandi dahil alam kong pamilyadong tao siya. Ang sa akin lang mga kaibigan, masyado akong na-overwhelm dahil hindi ko inakala na kilala din pala niya ako," she said.

“At ‘yung conversation namin ni Philmar, wala kaming ibang topic nu’n, about lang sa isa niyang kasama na surfer,” she added.

Andi said on her Instagram story that she doesn't see anything wrong with Philmar talking to Crissa. Andi reacted after Crissa posted a TikTok video with Philmar saying she's glad to see the champion surfer after many weeks of staying in Siargao.

RELATED: Andi Eigenmann calls out 'shameful' viral video of Philmar Alipayo talking to another girl