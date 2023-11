'Encantadia' original Sang'gres rekindle the magic on 'It's Showtime!'

Dianna, Sunshine and Iza joined Karylle in the Magpasikat segment on 'It's Showtime'

MANILA, Philippines — Karylle, Diana Zubiri, Sunshine Dizon and Iza Calzado, the original Sang'gres of GMA hit teleserye “Encantadia,” reunited on “It’s Showtime!”

In Karylle, MC, Lassy and Amy Perez's Magpasikat performance, fans were in for a delightful surprise when the original Sang'gres made an appearance.

Diana, Sunshine and Iza reunited with Karylle during the segment.

It was revealed that Diana had flown all the way from Australia to be a part of the special reunion.

THE ORIGINAL SANG’GRES REUNITED! ????



The original Sang’gres of “Encantadia” – Iza Calzado, Karylle, Sunshine Dizon, and Diana Zubiri – reunited on Tuesday, November 7, for the #ShowtimeMagpasikat2023 performance of Team Karylle, Amy, Lassy, and MC.



???? ABS-CBN Entertainment pic.twitter.com/ipHkdRCr7q — Philstar.com (@PhilstarNews) November 7, 2023

Jhong then asked, “Si Iza naman, pano niyo napapayag na mag-guest? Syempre busy yan sa pag-aalaga ng baby."

“Wala nang tanong tanong pa. Sabi nga ni Diana ’di ba, pamilya. So nandito kami syempre para suportahan ang kapatid naming si Karylle. Nagkakapit-bisig talaga kami para sa isa’t isa,” she said.

Iza then thanked “It’s Showtime!” for giving them the opportunity to reunite.

“Thank you for giving us this opportunity para magsama-sama kasi bibihira talaga kami magsama kahit off cam kasi lalo na’t matagal nang wala si Joy, si Diana, so pag magkakasama kasi kami, feel namin talaga may magic. Kasi mahal na mahal talaga namin ’yung isa’t isa simula pa noon hanggang ngayon. So thank you for giving us this opportunity,” she said.

RELATED: Vhong Navarro, Jugs Jugueta, Teddy Corpuz pay tribute to departed comedians using AI