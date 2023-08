James Reid's dad Malcolm had Careless CEO Jeffrey Oh arrested — Cristy Fermin

From left: James Reid, Liza Soberano, Jeffrey Oh and Issa Pressman of Careless

MANILA, Philippines — Veteran showbiz columnist Cristy Fermin revealed that it was James Reid's father Malcolm who was the man behind the arrest of Careless Management chief executive officer Jeffrey Oh.

“Ipinahuli ng mismong tatay ni James Reid itong si Jeffrey Oh, ang CEO ng Careless,” Cristy's co-host Romel Chika said in “Showbiz Now Na” YouTube channel.

“Ito po ay naganap sa Poblacion, Makati noong nakaraang linggo po. Naganap at nakunan po ito ng GMA 7 (news), hindi lang po ipinalabas dahil i-inquest pa siya (Jeffrey Oh),” Cristy said.

“Nakikipag meeting po itong si Jeffrey Oh nang dumating ang mga tauhan ng BID (Bureau of Immigration and Deportation), hiningan po siya ng mga papeles, hiningan siya ng SEC (Securities and Exchange Commission) registration (pero) wala! At wala rin po siyang karapatang mag-business dito sa Pilipinas dahil wala siyang mga dokumento,” she added.

Cristy said that money was behind the clash between Malcolm and Jeffrey.

“At ang rason daw kung bakit ang tatay ni James Reid na nagdesisyon na ipahuli itong si Mr. Oh ay hindi raw naibabalik ang pera o amount na pinag-usapan bilang magka-partner (with James Reid as the President and Founder),” she said.

“Ang lakas ng loob niya (Jeffrey Oh) na pumunta rito sa Pilipinas at tuturuan si Liza ng kung anu-ano ang sasabihin nito sa kanyang mga kapanayam, e, wala naman pala siyang karapatang mag-business dito dahil dayuhan siya,” she added.

