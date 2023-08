Careless CEO Jeffrey Oh, James Reid's business partner, allegedly detained, to be deported

From left: James Reid, Liza Soberano, Jeffrey Oh and Issa Pressman of Careless

MANILA, Philippines — Careless Management Chief Executive Officer (CEO) Jeffrey Oh was reportedly arrested last July 28 because his company has no permit to operate in the Philippines.

Veteran showbiz columnist Cristy Fermin said in her "Cristy Ferminute" program on One PH that authorities visited Liza Soberano's new manager in his home in Makati.

“'Yun pong bagong manager ni Liza Soberano na si Jeffrey Oh ay pinuntahan ng mga alagad ng batas sa kanyang opisina sa Poblacion Makati,” Cristy said.

“Baka ipa-deport itong Jeffrey Oh na ito. Haharap siya sa deportation. Papaano, hiningi ang mga dokumento sa kanya, wala pala siyang mga papeles na nagsasabi at nagbibigay ng kalayaan sa kanya to operate business in the Philippines.

“Wala rin siyang SEC [Securities and Exchange Commission] registration. Sinet up 'yung paghuli sa kanya nu'ng Friday. In-inquest na rin siya nu'ng hapon.”

According to Cristy, the Korean-American businessman also faces charges from James Reid's father Malcolm Reid.

“Sa dami ng nagrereklamo, isa pala ang tatay ni James Reid sa nagrereklamo laban dito kay Jeffrey Oh," she said.

“Dahil 'yung pera ng anak niya, dahil parang sosyo sila [ni James] 'di ba? Hindi nakakarating kay James Reid 'yung kaukulang pangako na perang ibibigay bilang partner,” she added.

Jeffrey is currently detained in Bureau of Immigration, according to reports.