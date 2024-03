Willie Revillame to return to TV via TV5 — Cristy Fermin

Willie Revillame showing the COC he did not file.

MANILA, Philippines — Veteran showbiz columnist Cristy Fermin confirmed that Willie Revillame is making his television comeback through TV5.

In her “Showbiz Now Na" program, Cristy said that Willie will sign a contract after Holy Week.

“Ang sabi sa akin ng mga taga-pamuno ng TV5 nu’ng magkausap kami ng Lunes ay nagpasintabi, ang sabi, ‘Nanay wala pa dahil magmi-meeting pa kami ng Martes ng umaga at hindi pa naming alam kung ano ang kahihinatnan at kung sakali gustong magka-ayusan at magkatulungan kami,” Cristy said.

“At saka panahon na rin para mapanood ulit si Willie Revillame sa mundo ng telebisyon,” she added.

Cristy's co-host, Romel Chika, asked her, “At saka ikaw ay hindi ka naman hadlang sa pagbabalik niya sa telebisyon?”

“Alam ko sa puso ko, alam ng mga boss namin at saka sa One PH sa Cignal, Mediaquent ay wala silang narinig," Cristy answered.

"Ako po Semana Santa o hindi, lahat ng naganap ay wala na sa puso ko. Gusto kong makabalik ulit sa telebisyon si Willie Revillame dahil maraming mabibiyaan sa mga nangangailangan, bukod pa sa saya na ibinibigay niya sa publiko," she added.

Recently, Cristy said that she will not vote for Willie Revillame for senator in 2025.

“Public servant ka. Ikaw ang dapat na gumawa ng paraan para magserbisyo-publiko ka. Nakakatakot lang ito,” Cristy said.

“Kaya sa akin, kung tatakbo siyang senador, sa pipiliin ko, wala ang pangalan ni Willie Revillame,” she added. — Video from Showbiz Now Na YouTube channel

