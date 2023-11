Kathryn Bernardo's celebrity friends unfollow Daniel Padilla, Andrea Brillantes over rumored betrayal

Kathryn Bernardo and Daniel Padilla in "2 Good 2 Be True."

MANILA, Philippines — Kathryn Bernardo's celebrity friends unfollowed Daniel Padilla and Andrea Brillantes over a rumored betrayal.

Chie Filomeno and Robi Domingo unfollowed Daniel and Andrea on Instagram, while Loisa Andalio and Miles Ocampo only unfollowed Andrea.

Earlier this month, veteran showbiz reporter Ogie Diaz claimed that a source told him that Daniel and Andrea were allegedly secretly seeing each other.

"Talagang pinag-uusapan sa social media 'yung ngang diumano ang hiwalayan ni Daniel at Kathryn na ang dahilan daw ay si..." Ogie said.

"Sino?" asked Mama Loi.

"Eh siyempre hindi naman to confirmed ha. Kaya dapat marinig din natin ang panig nila. Kasi nili-link si Daniel kay Andrea Brillantes," Ogie answered.

"'Di ba nakakaloka," he added.

"Pero 'di ba, Nay, dati may mga gano'n na chika?" asked Mama Loi again.

"Oo nga eh, hanggang ngayon 'di mamatay-matay," Ogie said.

"Hindi nga, na ang pinagselosan ni Kathryn ay si Andrea Brillantes. Na may nag-chika pa sa akin na nagkikita ng lihim o pasikretong nagkikita si Daniel at si Andrea..." he further said in his talk show with Mama Loi.

Meanwhile, a screenshot of Daniel's supposed conversation with a fan is now viral on X, formerly Twitter.

"Relax na kayo aming mga Kathniels. Tama na ang pag aalala. Breathe. Ako na ang bahala sa lahat. Mahal namin kayo sagad," Daniel supposedly said.

