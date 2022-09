'Di ko kayang maging komedyante ngayon': Wife shares Vhong Navarro's condition inside jail

MANILA, Philippines — Vhong Navarro’s wife Tanya Bautista said that the “It’s Showtime” host is learning how to cope inside the jail, but is emotional in his battle against the rape case filed by model Deniece Cornejo.

In a recent interview with the press, Tanya said Vhong assured her that he’s okay after the comedian surenderred to the National Bureau of Investigation (NBI) last September 20.

"Sabi niya... at least, 'yun ang nag-pacify sa akin. Kasi sabi niya, ‘Okey naman. Mababait naman sila dito.’ Pero siyempre, hindi ko na alam 'yung hitsura, at ang sabi niya, pinapasaya raw siya ng mga kasama niya roon,” she said.

She, however, said that Vhong is now emotional on what’s happening to him.

"Sabi niya, ‘Hindi ko kayang maging komedyante ngayon.' Pinipilit niyang kumain. So, 'yung visit ko sa kanya, kasi nga, parang nagka-catch up kayo. Kailangan ko siyang i-update in terms of 'yung mga ano sa case,” she said.

"Sobrang ang dami niyang tanong. ‘Kumusta na si Yce? Kumusta ka?’ 'Yung mga ganoon. 'Tapos, gusto mong kuwentuhan bigla ng mga light naman kasi masyado nang bumibigat. Tapos ayun, umandar 'yung oras na kailangan ko na, nu'ng kailangan ko nang umalis, sobrang hagulgol na siya," she added.

Tanya also said that Vhong’s past trauma is now hunting him again.

"Sobrang emotional na niya. Dinig ko talagang humagulgol na siya. Kasi, 'yun na. First time 'yung ganoon. Kasi nga mag-isa siya. Sabi ko nga sa iyo, bumabalik na naman 'yung trauma niya," she said.

