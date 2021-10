After 17 years as weatherman, Kim Atienza bids farewell to ABS-CBN

MANILA, Philippines — TV host Kim Atienza bid farewell to ABS-CBN after 17 years of being their weatherman.

In Friday’s episode of “TV Patrol,” Kim thanked all his bosses, co-anchors, staff and the viewers.

“Kapamilya, napakarami kong dapat pasalamatan. Unang-una, ang aking boss sa ABS-CBN News, Ging Reyes, inalagaan at tinulungan mo ako na mas maging mabuting Kuya Kim dito sa ating ‘TV Patrol.’ Ang aking mentor naman sa entertainment at ang aming Chief Operating Officer of Broadcast na si Cory Vidanes, salamat sa tiwala sa aking kakayanan at sa oportunidad na ibinigay mo sa akin sa ‘Showtime,’” Kim said.

“Ang aking kaibigan at aming president na si Carlo Katigbak na patuloy na nagpapakita ng malasakit at inspirasyon. Ang aking mga co-anchor sa ‘TV Patrol’ – ‘Kabayan’ (Noli de Castro), Bernadette (Sembrano), Henry (Omaga-Diaz), Korina (Sanchez), Ted (Failon), Karen Davila, Julius Babao, at ang aking partner for 12 years at kasama ko sa aming ‘KimChen’ show at sa dressing room, Gretchen Fullido, I’ll never forget you,” he added.

Kim also thanked the late Ernie Baron for trusting him the task of being the weatherman of the network.

“Ang mga naging kasabay ko sa paggising ng maraming Kapamilya sa ‘Magandang Umaga Bayan,’ ‘Magandang Umaga Pilipinas,’ ‘Umagang Kay Ganda,’ at sa lahat ng naging mapanuri, mapagmatyag at mapangahas sa ‘Matanglawin,’ Alam niyo po yung show na yan has won all the awards that can be won on Philippine television. 200 awards ang napanalunan ng ‘Matanglawin.’ Tonie Esperida, I love you. Maraming salamat sa'yo!” he said.

“Salamat Ka Ernie Baron dahil ipinagkatiwala mo sa akin ang isang malaking responsibilidad,” he added.

Kim said he will treasure every single moment of being a Kapamilya all his life.

“Higit sa lahat, salamat sa inyo mga Kapamilya, sa inyong pagsubaybay at pagsuporta. Si Kuya Kim ay hindi magiging Kuya Kim kung hindi po dahil sa inyo. Sa paglisan man sa istasyong ito na tinuring kong second home, kailan man ay hindi ako makakalimot. Mananatili sa puso ko at babaunin ang lahat ng mga naranasan at natutunan ko sa ABS-CBN sa loob ng labing pitong taon,” he said.

“Natutunan ko na gaano man karami o katindi ang mga bagyong dumaraan sa ating buhay, mahalagang manatiling buhay ang pag-asa, pananampalataya sa Diyos at pagmamahal sa kapamilya. Sa ngayon, nais kong sabihin, for the last time. Sa huling pagkakataon. Ang buhay ay weather, weather lang! Hanggang sa muli, Kapamilya. Salamat po!” he added.

RELATED: Kim Atienza hints at career 'transition'; GMA teases 'Kuya' coming soon