Vice Ganda lambasts corrupt officials, urges youth to register and vote

MANILA, Philippines — Vice Ganda criticized public officials engaged in corruption following the release of audit reports by the Commission of Audit involving various government agencies.

In “It’s Showtime’s” Reina ng Tahanan segment on Friday, a grade school teacher contestant said that she intends to share portions of her winnings to students for their gadgets.

“Sobrang makapuso, makatao itong si Nanay. Samantalang ang ibang government officials, my God, magkano ang ipinapatong nila sa mga kontratang ipinambibili nila? Kuning-kuning, echos-echos, ibibigay kunyari sa eskuwela, pang medical equipment. Nakakaloka!” Vice said.

“Iyong iba, ang laki na ng cut niyo, hindi pa kayo nakuntento talaga. Ang kakapal na ng mukha ng madami. Sana tablan naman ho kayo. Marami sa ating mga opisyales, maawa naman ho kayo, hirap na hirap na ‘yung mga tao,” he added.

Vice asked government officials to give justice to the Filipino people as she called on the public to register in the upcoming elections and choose the right candidate.

“Sa ating mga officials, bigyan niyo po kami ng hustisya. Bigyan niyo po ng hustisya ‘yung mga ninakaw sa aming mga Pilipino na taxpayers, kasi pera natin ‘yun. Utang na loob, bigyan niyo kami ng hustisya. Ang lala ng nakawan. Nakakaloka,” Vice said.

“Sa eleskyon talaga, please, huwag na tayo magpanakaw ulit,” he said. “Magparehistro na ‘yung mga hindi pa nagpaparehistro, utang na loob. Bigyan niyo ng hustisya ang bawat isa. At 'pag magparehistro, bumoto tayo,” she added.